Dirigente del PRD critica nivel de candidatura de Rocha Moya; no tiene ‘ni un pelo’ de AMLO, afirma

El dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática, Marco Aurelio Vázquez López, señaló que el candidato de Morena y el Partido Sinaloense, Rubén Rocha Moya, no tiene “ni un pelo” del liderato de Andrés Manuel López Obrador y que es un beneficiado de la “marca Morena”.

Durante una conferencia de prensa, a Vázquez López le preguntaron si espera una elección con mucha participación, como en el 2018 cuando ganó la elección López Obrador.

“Nosotros creemos que vamos a ganar, el porcentaje de votación es evidentemente que va a ser mínimo; no está el Presidente de la República como candidato, a él le encantaría ser candidato, no ha dejado de serlo, pero el día de hoy no lo es, y él ha sido un atractivo en este tema”, opinó Vázquez López.

“Por supuesto que Rocha no tiene ni un pelo del liderazgo de López Obrador, pues no va a arrastrar, es la marca lo que le ayuda, Rocha es mal candidato, a él lo ayuda la marca y puede incluso estar en la pelea sin necesidad de hacer campaña, él no debería ni siquiera de salir a hablar, pues a lo mejor se ayuda menos, porque la marca es la que le está ayudando”.

Vázquez López recalcó que será importante acatar las medidas de seguridad sanitaria para evitar los contagios y propagación del virus Covid-19.

“Como hay un problema de salud, el INE tiene algunas restricciones, es muy importante que la ciudadanía salga a votar temprano; nosotros hacemos un llamado y estamos recordándoles, salgamos a votar temprano, porque va a ser de uno en uno, de poquito en poquito, es muy importante que sean muy cuidadosos”, señaló.