Disculpa pública, piden en Congreso de Sinaloa Regidor del PAS por declaraciones machistas

En Sinaloa las mujeres viven en un contexto de violencia y las declaraciones del Regidor Romeo Genilec Galindo Inzunza abonan a esta situación, consideraron desde el Congreso de Sinaloa, por lo que ahora se pide una disculpa pública al funcionario municipal de Salvador Alvarado.

El asunto que se puso en el orden del día por la Diputada de Morena, Juana Minerva Vázquez González, fue respaldado por el coordinador del grupo parlamentario del PRI, Ricardo Madrid Pérez, la morenista Verónica Bátiz Acosta y la pasista Elizabeth Chía Galaviz.

“Es verdaderamente lamentable la actitud del regidor de Salvador Alvarado, Romeo Gelinec Galindo Inzunza, en las que se expresa de una manera que demuestra total insensibilidad respecto a las problemáticas que vivimos las mujeres y que en sí mismas debemos calificar como discriminatorias”, declaró el Regidor del PAS Galindo Inzunza.

“No repetiré sus palabras porque no merecen seguir teniendo eco, pero si quiero aprovechar mi participación esta tribuna para manifestar un total rechazo ante una situación que es muy deshonrosa, les comunico que solicitaré a la Comisión de Igualdad, género y Familia de este órgano legislativo, que se emita un extrañamiento y que se solicite una disculpa pública al regidor”, agregó.

Vazquez González indicó que en la entidad se sigue viviendo en una cultura machista, retrograda y violenta, añadió que en lo que va del año se ha tenido conocimiento a través de los medios de comunicación de noticias en las que mujeres y niñas han sido víctimas de actos de violencia en sus múltiples expresiones, llegando hasta la más extrema de ellas, que es el feminicidio.

Por lo que reiteró la necesidad de una disculpa que denote verdadero arrepentimiento y no una evasión de responsabilidad en la que se argumente que sus declaraciones fueron sacadas de contexto, indicando que hay violencia institucional por parte de alguien que debería representar a la ciudadanía.

Bátiz Acosta, legisladora del grupo parlamentario de Morena, manifestó que no pueden aceptarse regresiones a un vergonzoso pasado que vulnera a las mujeres y menos por un funcionario público, sea regidor del PAS o de cualquier otro partido, indicando que no es suficiente reprobar la declaración Galindo Inzunza, sino que se garantice el goce pleno de derechos a las mujeres.

“Le pido al Partido Sinaloense al que pertenece este regidor, le haga una invitación no sólo a realizar una disculpa pública, sino a que se eduque en el tema de violencia de género, desde morena nos manifestamos en contra de este y de cualquier otro acto que vulnere a las mujeres”, declaró.

Chia Galaviz, del PAS, aclaró que la opinión del mencionado regidor fue a título personal y que el partido no comparte esa postura como instituto político, en los que, por ejemplo, se compara a una niña con un animal, pidiendo disculpas a nombre de la bancada de este partido por las expresiones del regidor y refrendó el compromiso con las mujeres sinaloenses.

“Lo expresado por unos de nuestros militantes no representa lo que en el Partido Sinaloense hemos venido luchando, no compartimos su opinión personal y por eso solicitamos inmediatamente que emitiera una disculpa pública a todas las mujeres y le pedimos que en el desempeño de su cargo en representación del partido se abstuviera de emitir expresiones personales las cuales no representa lo establecido en los estatutos de nuestro instituto político”, señaló la pasista.

Mientras que Madrid Pérez indicó que lo expresado por el regidor del PAS no representa a los hombres en la política, como los que integran el grupo parlamentario del PRI, el cual coordina, reprobando que haya estereotipos que sean factor de discriminación y que tengan lugar expresiones machistas.

“Aunque pareciera que vivimos en una época de pluralidad, libertad y acceso total a la información y al conocimiento, aún quedan pequeños rezagos de ideas totalmente incivilizadas, por ejemplo, comparar a una niña con un animal, o peor aún, creer y defender la absurda idea de que una mujer es culpable de que la maltraten, le golpeen, la violen y la asesinen por su manera de vestir, hablar o por su aspecto”, expuso.

El diputado se dijo sorprendido por los comentarios que no dimensionan la realidad, pero indicó que afortunadamente cada vez hay menos personas con ese grado de ignorancia y falta de conciencia política y social, entre quienes ocupen espacios públicos como Galindo Inzunza del municipio de Salvador Alvarado.

Las declaraciones del funcionario salvadorense, consideró, muestran una radiografía del tumor social y cultural del machismo tóxico e intolerante, que sigue adherido al tejido social, así como las ya expresadas, otras calificaciones que denigran a las mujeres en diferentes espacios como hogares, música y la calle.

“Pero que un funcionario público lo haga, eso no tiene nombre y merece señalarlo, es reprochable e inaceptable que un servidor público, desde su posición de autoridad hable con sesgo e indiferencia contra las mujeres”, abundó, invitando a las personas a cuidar sus declaraciones, en especial a quienes representan a la ciudadanía con un cargo público, pidiendo que no solo quede en una disculpa pública, sino que el regidor se actualice en temas de género.