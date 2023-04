Los productos que más buscaron los culiacanenses fueron camarón, camarón pelado y picado para hacer ceviche; los precios no aumentaron, aunque tuvieran demanda.

Diego Ruiz, locatario de una marisquería, explicó que las ventas no fueron tan distintas a comparación de días hábiles, aunque había poca afluencia de personas en el centro de Culiacán.

Explicó que los días con mayor afluencia en las ventas fueron el Jueves y el Viernes Santo.

A pesar que la tradición católica establece que en algunos días de la Semana Santa no se come carne, en la carnicería donde labora Édgar Bernal las ventas no bajaron tanto en comparación con días hábiles; el producto más buscado por los compradores fue la carne para asar.

“Tenemos paquete para asar, hay paquetes de tres kilos, le estimamos más o menos el presupuesto de la gente porque no hay mucho dinero”, explicó el comerciante.

“La machaca, mucha gente que sale de viaje (...) para los burritos, para salir de viaje”.

Los precios se mantuvieron, la carne para asar está en 195 pesos el kilo, regularmente el precio llega hasta los 220 pesos; el cuarto de machaca está a 110 pesos.

Los mejores días de venta de carne fueron previo a los Días Santos.

“Porque muchas veces salen de viaje y pues ya se queda más o menos tranquilo, pero lunes, martes y miércoles fueron los mejores, ya después para delante sí bajó un poquito más”, explicó.

La carnicería operó solamente medio día de Jueves a Domingo Santo por el horario especial del mercado.