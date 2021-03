$!Docentes de Telebachillerato Comunitario acusan falta de pago desde que empezó el año

CULIACÁN._ Los maestros que dan clases en los Telebachilleratos Comunitarios de Sinaloa tienen desde que comenzó el 2021 sin recibir un sueldo.

Ante esto, una decena de docentes se reunieron en las instalaciones del Palacio de Gobierno para manifestarse, exigiendo pronta solución al pago de sus quincenas.

”Para este 15 de marzo se cumplen cinco quincenas de que no tenemos reflejado el pago. Nos argumentan que no ha llegado recursos de la Federación, pero no hay información alguna por parte de Gobierno del Estado”, mencionó el profesor José Manuel Vergara Félix, adscrito a la Sindicatura de Tepuche.

“Ya se complica la situación familiar”.