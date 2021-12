$!Don Juan vive bajo una lona de plástico en Ceuta, está enfermo y quiere regresar a Guerrero con su familia

Don Juan vive en Ceuta bajo una lona de plástico que lo cubre de la intemperie; en condiciones precarias trata de seguir el tratamiento para sobrellevar una fractura lumbar y la insuficiencia renal que padece, pero extraña su pueblo, en Guerrero, y quiere poder volver a reunirse con su familia.

Hace 17 años Juan llegó a Sinaloa desde Atoyac de Álvarez para trabajar de jornalero, desde entonces se estableció en el municipio de Elota, en donde convalece y ahora vive de la caridad de sus vecinos.

“Duró muchos días en el hospital y dice que no tuvo la evolución que debió haber tenido; necesita diálisis. Él lo que no quiere es estar internado. Él lo que está pidiendo ahorita es irse a su lugar de origen”, explica María Benita, vecina de Don Juan que lo atiende y procura.

“Él por su estado de salud no puede viajar ni en carro ni en camión, y ayer un paramédico me comentó que no lo pueden trasladar en ambulancia porque se le puede venir un infarto. Me decían que la única solución es que lo pudieran llevar por aire, en aeroambulancia”.