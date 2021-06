$!Durante las campañas se impuso la meta de llegar al poder, que el de cuidar la salud y los contagios: Sociólogo

“Lo que se está jugando se le atribuyó más relevancia, que al problema de la pandemia, y eso sí es triste, porque muestra de qué estamos hechos; luego de estos cierres a lo mejor vemos un repunte en los contagios y en las hospitalizaciones, espero que no sea así”, añadió.

“Los que tenían y ahora no lo quieren recuperar, y los que ya no tienen lo quieren conservar, entonces, ese es el problema, que hay una confrontación histórica en nuestro País y pues, por desgracia, se dio estando en medio de una pandemia”, subrayó.

¿Entonces fue más importante lo político que la salud?

“Exacto, se impuso la realidad política sobre la realidad de salud y de vida de nuestra sociedad”.

Sin embargo, Guevara Martínez esto no solo aplica al tema político, sino que en general la sociedad ha bajado mucho los brazos, si no fuera así, no se hubieran visto las cantidades de personas que estuvieron en los cierres de campaña de algunos candidatos, siendo también ellos responsables de haber asistido.