Sinaloa registró 127 muertos, 407 lesionados y mil 997 detenidos durante el operativo Guadalupe-Reyes, informó el Secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez.

En conferencia de prensa, comentó que entre el 10 de diciembre y el 6 de enero se registraron 16 personas que perdieron la vida por arma de fuego, dos por arma blanca, 29 por accidentes de tránsito, seis por auto lesiones infligidas, una por golpes, cinco por inmersión en medio líquido y 68 más por otras situaciones.

No precisó el número de personas lesionadas por arma de fuego, pero dijo que hubo 16 heridos por arma blanca y 325 lesionados en accidentes viales.

Mientras tanto, el director del Instituto de Protección Civil Sinaloa, Roy Navarrete Cuevas, indicó que hubo 21 personas lesionadas por pirotecnia: siete adultos y 14 menores de edad, además de 44 lesionados sin especificar.

Mérida Sánchez también mencionó que hubo 35 detenidos por delitos patrimoniales, dos por delitos contra la salud, siete por portación de armas, dos homicidios, uno por lesiones, uno por violación, uno por violencia familiar y mil 948 detenidas por faltas administrativas.

Asimismo, puntualizó que se aseguraron 65 gramos de supuesto fentanilo en pastillas, seis armas cortas, tres armas largas, 158 cartuchos, 12 cargadores, hubo 109 vehículos robados, 155 motocicletas robadas, 144 robos a comercio, 18 robos a casa habitación, cuatro robos a civiles, una privación de la libertad y 659 accidentes viales.

El Secretario de Seguridad mencionó que no hubo detenidos por disparar armas de fuego durante las celebraciones de Año Nuevo y que no hay estadísticas de lesionados por balas perdidas; no obstante, consideró que independientemente de los estigmas que lleva consigo el Estado, la gente se está portando bien.

“Sí, es cierto hay armas, y sí hay armas, pues algunos, los menos o un poquito más de los menos son lo que hacen uso de este tipo de armas”.

Navarrete Cuevas comentó que se decomisaron 895 kilogramos de pirotecnia, se registraron 22 incendios, 10 fugas de gas LP, cinco resguardos en concentraciones masivas y siete frentes fríos.