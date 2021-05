El agua no se crea por decreto, no habrá poder económico y político para obtenerla, señala directora de Conselva

En Sinaloa, de los 18 municipios que se tienen, 10 se encuentran en sequía extrema y los ocho restantes en sequía severa, de acuerdo al Monitor de Sequía de México que presenta la Conagua, por esta crítica situación, actualmente se están viendo afectadas más de 128 mil personas en el Estado de acuerdo a información de la Ceapas.

Sobre este panorama, la directora ejecutiva de Conselva, Sandra Guido, señaló las deficiencias que se tienen en el cuidado y procesamiento de este líquido vital, tema en el cual considera que si no se actúa pronto se tendrán resultados catastróficos para el desarrollo del Estado.

“El agua no se crea por decreto, ni habrá poder económico y político dentro de 10 o 15 años que haga que la naturaleza produzca agua, no va a haber, esto lo empiezas desde ahorita, porque cuando ya llegues a este punto, de verdad ahí sí ya hay puntos de no retorno”, expresó durante una entrevista realizada por Codesin Sinaloa.

Sobre la agenda hídrica en el Estado, señaló que los avances que se tienen son demasiado incipientes para la necesidad y la importancia que tiene el tema del agua para Sinaloa.

“Yo creo que pocos estados de este País logran convertir un litro de agua en tanta riqueza, somos muy buenos en eso lo sinaloenses, buenísimos, hemos logrado crear este emporio agrícola-industrial poderosísimo, la ganadería ni se diga y esto cuando lo traduces a pesos y centavos significa que por cada litro de agua, los sinaloenses están produciendo una gran riqueza, eso es mucho más que en otras partes del País, de hecho”.

Resaltó la falta de un plan hídrico estatal, ya que dijo, no se tiene ninguna política que desde el Estado surja para hacer eficiente el agua y mucho menos el tema de la captación del agua en las cuencas.

“Si no captamos agua, las presas no se llenan por mucho que estemos convencidos los sinaloenses de que las presas producen agua, hay que recordar que solamente la almacenan, el agua se produce en la cuenca más arriba y si no hay infraestructura verde, no hay agua”, comentó.

En Conselva, dijo, se tiene ya desarrollado un modelo que no nada más teórico de lo que se tiene que hacer en las cuencas para poder asegurar la producción de agua a largo plazo y es algo que ya existe, es por ello que en lo que se está trabajando es empatar las agendas de los tres niveles de gobierno para poder ir implementando este plan.

Para Sandra Guido el agua es un tema de largo plazo y ya se sabe que si se continúa de tal forma, a dónde se podría llegar creando así problemas intersectoriales, producción y de economía por falta de agua.

El agua y su relación con el desarrollo

“Hemos crecido en Sinaloa con esa imagen mental que somos el Estado de los 11 ríos, el Estado de la abundancia de agua con presas... entonces el agua nunca ha sido un tema para nosotros, lo que sí ha sido es; ¿cuál presa construimos? ¿le vamos a poner más canales, más pozos? eso es todo, simplemente extraer agua, sin embargo, en este momento estamos viviendo de manera inédita la sequía más grave en 58 años”, comentó.

La especialista recordó, como en el 2009, también se tuvo una sequía muy grave y lo mismo pasó en el 2011, señaló que si se hace un estudio de por lo menos 40 años hacia atrás, podemos observar que cada vez son más frecuentes estos episodios de sequía.

“Estamos viendo una tendencia clarísima en la disminución en la precipitación pluvial, lo más grave es que las tendencias y los estudios que ya se tienen son oficiales... las cuales nos indican que para la zona norte se van a tener 30 por ciento y zona sur 15 por ciento en precipitaciones pluviales para Sinaloa”.

Explicó que en agua efectiva que llegará por medio de precipitaciones y la que será aprovechada el Estado presenta estos porcentajes altos en disminución

Aunque existe toda este panorama que proyecta un futuro nada favorable, se sigue teniendo desperdicios de este líquido vital, destacó la problemática que en el norte del País se mantiene un déficit hídrico desde hace años, es decir, se usa más agua de la que se está captando.

“Entonces, vamos derechito a un futuro con menos agua, pero además en donde este futuro y este presente el día de hoy donde tenemos el 82 por ciento del estado en sequía severa y el 18 por ciento restante en sequía extrema, que ya estamos hablando de una sequía catastrófica y no estamos haciendo nada”.

Sandra Guido indicó que aunque existen todas estas cifras y números sobre las tendencias hacia donde va la situación del agua, esto es algo que no ha permeado en la acción pública y que se sigue pensando que las presas van a resolver todo.

Destacó que se tiene una basta infraestructura hídrica e infraestructura gris, pero lo principal no se tiene, es decir el agua.

¿Qué hacer?

Para empezar a solucionar este problema que cada día se apropia más del País, dijo, que se necesita crear una política hídrica integral que abarque temas como: cuencas hídricas, distribución y uso y disposición final.

Indicó que lo implica esta política hídrica integral es una inversión en infraestructura verde, la cual es vegetación y suelo, ya que es lo único en este Planeta capaz de transformar la precipitación pluvial en agua subterránea y superficial.

“Si no tenemos esa infraestructura verde nos podrá llover, pero esa lluvia lo único que va a hacer es arrastrar el suelo y entonces va a llegar hacia los arroyos cargado de sedimentos... y lo único que va a hacer es terminar en nuestras presas y las va a azolvar, pero eso es más lodo que agua”.

Señaló que en el transporte del agua se tienen terribles pérdidas y una ineficiencia atroz, “si el sector agrícola no hace más eficiente su uso de agua, no va a haber agua que alcance para las ciudades y para el crecimiento económico”.

Sobre la disposición final dijo, se tienen que establecer reglas de plantas de tratamiento de agua para usuarios con alta demanda, ya que se tiene que reciclar el agua, pero tampoco uno se puede dar el lujo de tirarla, por lo que debe ser obligatorio que empresas u otros sectores tengan una planta de tratamiento de aguas.

Una de las cosas más difíciles que tiene el agua es que es de todos y es de nadie, es por ello que señaló que a cada autoridad le toca un pedazo y en lo que más se tiene que trabajar es en las áreas donde más se capta agua, ya que dijo, son sagradas.

Los empresarios, indicó ante esta problemática, pueden contribuir reduciendo su huella hídrica, siendo corresponsables en la producción de agua por medio de esquemas de financiamiento.

“Cada vez hay más empresarios que le están apostando a esto, porque les conviene, pero también porque han encontrado este mecanismo como una manera práctica y sencilla de lograr algo que les preocupa y que tiene que ver con su empresa que es el agua”, puntualizó.