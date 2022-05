El avance de siembra de EU marcó la tendencia de los precios esta semana

La recuperación de la siembra en las dos últimas semanas, terminó con la expectativa de serios problemas de rendimientos o de cambios drásticos en los volúmenes de producción.

El lunes de la semana pasada, como todos los lunes, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos presenta el avance para los principales cultivos para la temporada Primavera-Verano, que es la principal en el vecino país.

El reporte de este lunes marcó un contraste fuerte con los reportes de las primeras semanas, donde se percibía un retraso significativo del avance de siembra contra el del año pasado y contra el promedio de los últimos 5 años. Por ejemplo, el pasado 8 de mayo se tenía una superficie sembrada del 22 por ciento contra un 50 por ciento en promedio de los últimos 5 años. Pero en cambio en el reporte del 22 de mayo se presenta un avance del 72 por ciento de lo sembrado contra un promedio de 79 por ciento en los 5 años anteriores, con lo que prácticamente se recupera una producción típica, aunque con retrasos todavía.

Si nos vamos a los principales estados productores, que representan mas de la mitad de la superficie, tenemos que Iowa alcanzó el 86 por ciento sembrado vs. 89 por ciento, Illinois llegó al promedio histórico de un 78 por ciento, Nebraska un 85 por ciento vs. 88 por ciento y finalmente un estado que sí puede presentar problemas es Minnesota con 60 por ciento vs. 89 por ciento en promedio, por lo que éste último lleva un retraso significativo con respecto a otros años.

Por el lado del maíz ya nacido, aquí los retrasos han impactado un poco más, pues se tiene un 39 por ciento de avance, con respecto a 51 por ciento de promedio en otros años. Esto es debido a que el mayor avance de lo sembrado se dio recientemente y no paulatinamente como ha sucedido en otros años.

Las expectativas de un menor rendimiento por los retrasos de las siembras fueron disipados, aunque todavía podría haber una ligera baja de rendimiento por el retraso del nacimiento. Otra consecuencia de un posible retraso podría haber sido que se sembrara finalmente más soya en lugar de maíz, al tener la primera una ventana de siembra más flexible, pero los resultados de esta semana reducen esta posibilidad, aunque no del todo, porque la soya se mantiene con un buen precio.

Este reporte impacto en los mercados, cayendo significativamente el martes (el día posterior al reporte que se publica cuando cerraron los mercados del lunes) y apenas se recuperó a final de la semana. Este fue el principal motivo de la caída y la volatilidad en el precio de los granos.

Además del precio del maíz, en la semana tuvo tendencia a la baja el tipo de cambio, lo que también impacta al precio en pesos pagado a los productores. Tradicionalmente el tipo de cambio tiene un comportamiento al alza, debido a que la diferencia entre la inflación entre Estados Unidos y la nuestra (siempre está más alta en México), pero ahora la inflación en ambos países es similar, por lo que la tasa de interés de referencia de 1 por ciento en EU, contra la de 7 por ciento en México provee de un mejor rendimiento real para el caso de nuestra moneda, lo que será un incentivo para atraer más dólares del exterior, y por lo tanto se espera que nuestra moneda siga ganando terreno mientras no cambien las circunstancias actuales.

Por todo lo anterior, que debemos de seguir atentos a las lluvias en EU, y en general al clima mundial, dado que los inventarios están muy justos, por lo que cualquier decremento, o como lo vimos, incremento en la producción esperada, puede impactar fuertemente los mercados.

Redacción: Omar Ahumada

Fuente: https://usda.library.cornell.edu/concern/publications/8336h188j