El Carnaval de Mazatlán no se debe hacer por presión de ningún presidente municipal, señala Estrada Ferreiro

Ante la espera del anuncio para la realización o no del Carnaval de Mazatlán, el Presidente de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro señaló que este no debe hacerse por presión de ningún Presidente municipal y pidió al Gobernador ponderar la salud de la población.

“Que al ponderar los riesgos, al ponderar la posibilidad de que se haga el Carnaval sea basado en la mayor protección de la salud y la vida de las personas. No por presiones de un Presidente municipal, ni del secretario de Salud, ni de grupos económicos porque la salud debe estar por encima de todo lo demás”, dijo.

El Alcalde comentó que a su parecer el Gobernador debe de basarse en el informe que emitan las autoridades de salud, las estadísticas y número de casos de contagio de Covid.

Expresó que piensa que el Gobernador va a actuar con responsabilidad en ese aspecto y que en el caso del Maratón de Culiacán, la decisión la tomó muy tarde, cuando ya los atletas estaban en camino para Sinaloa y se habían realizado gastos de preparación.

Recordó que en la situación del Maratón de Culiacán que fue recientemente cancelado, dijo, que en este había factores como el hecho de que los participantes venían de otros países y podrían traer otra variante, pero que existían ciertos filtros desde sus países y en la llegada de México.

Sobre si tiene algún temor en cuanto si se pudiera dar un repunte de contagios debido al Carnaval ya que cientos de culiacanenses se trasladan a Mazatlán para ese evento, y siendo la capital sinaloense la que mayor contagios registra, señaló que en Culiacán los altos contagios en comparación de otras ciudades se registran porqué son más de un millón de habitantes.

“Ojalá que después del carnaval de Mazatlán, no sé si se haga o no se haga, no repunte el contagio ¿Por qué Mazatlán? Pues porque la gente de Culiacán va a Mazatlán”, dijo.

“Yo les diría que hagan consciencia y valoren la posibilidad y la necesidad de ir o no ir a Mazatlán, no les puedo decir que no vayan, pero tampoco que no vayan”.