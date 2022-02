$!El Centro de Culiacán se llena de globos y osos de peluche por San Valentín

“Ahorita hace como tres días que me puse, pero cada año me pongo, ya tengo 30 años vendiendo aquí en el centro, antes me ponía atrás de catedral”, dijo doña Irma.

La venta apenas empieza dicen los comerciantes, la gente deja las compras para el final, afirman.

“La gente compra al último momento, en la tarde o mañana es cuando se va vender bien”, dijo otro comerciante.