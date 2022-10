El Congreso elegirá al nuevo Alcalde de Mazatlán, anuncia Feliciano Castro

El Congreso del Estado elegirá al Alcalde de Mazatlán que sustituya a Luis Guillermo “El Químico” Benítez Torres, tras su renuncia como Presidente Municipal, informó el diputado Feliciano Castro Meléndrez, presidente de la Junta de Coordinación Política.

“Vamos a esperar que el Ayuntamiento nos comunique que el cargo está vacante. Cuando el Congreso se entere que el cargo está vacante, entonces habremos de hacer el procedimiento que corresponde”, expuso.

“A partir de que nosotros tengamos eso, habremos de convocar a una sesión extraordinaria para nombrar al Presidente sustituto”.

Actualmente el ex Alcalde de Mazatlán, “El Químico” Benítez enfrenta una denuncia penal interpuesta por la Auditoría Superior del Estado ante la Fiscalía General del Estado por el presunto daño patrimonial por más de 60 millones de pesos en contratos con la empresa Azteca Lighting.

Además de la solicitud de un juicio político que solicitaron ciudadanos, la cual debe ser ratificada en los próximos tres días hábiles.





¿Y se desactiva la solicitud de juicio político?

Reitero, son procesos distintos. Nosotros no hemos iniciado ningún juicio político, como se los explicaba hace unos momentos.





Pero ¿si lo ratificaran?

Por eso, pero eso sería una situación hipotética. Entonces, vamos a ver, lo cierto es que, por ejemplo, el tema de la destitución del Presidente ya no aplica.





¿Lo mismo ocurriría si la Fiscalía hubiera tenido que solicitar un juicio de procedencia, pues ya no aplica?

No, porque él ya se retiró, él ya no tendría el fuero.





Benítez Torres fue denunciado por la ASE por el delito de desempeño irregular de la función pública, informó Castro Meléndrez.

Este delito está penado con seis meses a tres años de prisión.

“La renuncia no borra el proceso que está siguiendo la Fiscalía, ese corre, ¿qué va a pasar?, desconozco”, expuso.

“Reitero, la renuncia no borra el proceso que se sigue en la Fiscalía. Nosotros recibiendo el comunicado de vacante, procederemos a tomar las medidas, ¿qué medidas? Convocar a sesión extraordinaria con el propósito de nombrar al Presidente sustituto, y a partir de eso tendremos que poner en juego propuestas de mujeres y hombres”.

Detalló Castro Meléndrez que el Congreso del Estado esperará le comunique el Cabildo de Mazatlán que está vacante el cargo de Presidente Municipal para valorar las propuestas de mujeres y hombres que pudieran ser designados. Cuando ocurra, el Legislativo tendrá que convocar a sesión extraordinaria para hacer el nombramiento.