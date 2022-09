El director de Obras Públicas de Culiacán no le abona en nada al Alcalde, dice regidor Sadol Osorio

CULIACÁN._ Funcionarios como el Director de Obras Públicas de Culiacán, no le abonan en nada Alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil, declaró el regidor del Partido Acción Nacional, Sadol Osorio Porras.

“Hay ciertos funcionarios que precisamente no le abonan en nada, Obras Públicas, ese es ‘el talón de Aquiles’ del alcalde”, dijo.

El regidor panista señaló que desde Roberto Alfonzo Zazueta Tapia tomó la dirección de Obras Públicas en junio de este año, no ha sabido como atender la problemática del bacheo, pues catalogó el trabajo que se ha realizado como pésimo.

“Los baches ahí están, los funcionarios lamentablemente que llegaron, desconocen del tema, no saben cómo solventar la necesidad de los culiacanenses, es clave”, apuntó.

De acuerdo con el regidor, en el momento en el que se hicieron los cambios de funcionarios, debió ponderarse que quienes encabezaran las áreas técnicas del municipio, contaran con la experiencia para desempeñar dichas labores.

“Que viniera alguien con experiencia, que viniera alguien a darnos de una u otra manera resultados, hay áreas técnicas en donde debió haberse ponderado eso, ¿estas acorde a las necesidades? adelante, no nada más ponerlos o moverlos por moverlos”, sostuvo.

Osorio Porras reiteró la importancia de que se apruebe su propuesta presentada el pasado miércoles en el Cabildo de Culiacán, la cual consiste en que el colegio de regidores tenga la facultad de remover a aquellos funcionarios no estén cumpliendo con sus funciones.

“Ya no queremos que pase lo que, en administraciones anteriores, donde le pedíamos al alcalde que los removiera porque no estaban cumpliendo o había una infinidad de cosas y no pasaba nada, aquí se trata de eso que nosotros mismos como cabildo poder removerlos del cargo”, finalizó.

El actual director de Obras Públicas rindió protesta el pasado 6 de junio, tras la renuncia de Manuel Ochoa Salazar, quien estuvo en la dependencia desde que fue nombrado en 2018 por el entonces alcalde Jesús Estrada Ferreiro.