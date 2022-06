El ex Alcalde Jesús Estrada Ferreiro solicita segundo amparo; busca no ser detenido por la Fiscalía de Sinaloa

El ex Alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro presentó un segundo amparo contra la Fiscalía General del Estado para evitar ser detenido o privado de la libertad por la fuerza pública.

El documento fue presentado en un juzgado de distrito con sede en Culiacán el pasado 10 de junio, mismo día en que fue destituido del cargo público.

“Se reclama la posible orden de presentación y/o aprensión y/o detención que supuestamente giraron en forma escrita en contra del aquí quejoso, para que a través de la fuerza pública sea privado de su libertad” señala la solicitud de amparo.

Anteriormente Estrada Ferreiro ya había presentado una solicitud de amparo también contra la Fiscalía General del Estado para evitar ser detenido e incluía la advertencia de que ha sido blanco de amenazas, ataques y el escarnio público.

“... solicito me sea concedida la suspensión provisional para los efectos de que se proteja y tenga elementos de seguridad para el cuidado y protección del suscrito y mi familia, y no se presentada privar de mi libertad o de mi vida”, expresa la primera solicitud de amparo con fecha del 3 de junio de este año.

La segunda solicitud de amparo contra la Fiscalía General del Estado de Sinaloa para evitar ser aprehendido, y/o privado de la libertad fue asignada al expediente 586/2022 del juzgado.

En el documento se expresa lo siguiente:

“Vista la demanda de amparo que promueve la parte quejosa, por su propio derecho, a través de la cual solicita el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad y otras autoridades”.

“El día 3 de junio del año en curso, me enteré por los medios de comunicación que la Fiscalía del Estado de Sinaloa, había solicitado al Congreso del Estado de Sinaloa, declaratoria de procedencia contra el suscrito, quien en ese momento ocupaba el cargo de Presidente Municipal de Culiacán, Sinaloa; sin embargo, desconozco de forma fehaciente, de qué se me acusa, qué delitos se me imputan, ni se quiénes fueron los denunciantes y/o querellantes; solo escuché que se trata de delitos de abuso de autoridad y discriminación, ignorando los nombres de las personas que supuestamente resultan víctimas u ofendidas; pero al parecer están relacionados con hechos que conoce el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sinaloa en el Juicio de amparo 494/2022 y donde actualmente como ya lo indique se me ha otorgado suspensión definitiva desde el día 25 de mayo del año en curso; incluso en ese juicio también está involucrado el Congreso del Estado y la Comisión Instructora de dicho órgano legislativo”.

“... no obstante que el promovente invoca como transgredido el artículo 22 Constitucional, toda vez que aduce ser víctima de tortura, pues afirma que se ha estado transmitiendo en redes sociales y retransmitiendo un audio que dice “.Plebes que mataron al Estrada Ferreiro con todo y sus escoltas, ese es el desmadre que traen.”, lo que dice, le ha causado a él y a su familia ansiedad, depresión, delirios de persecución, insomnio, pesadillas, inestabilidad afectiva, pérdida de memoria o concentración; sin embargo, no es dable equiparar los hechos que narra con actos de tortura, pues no se advierte que esté siendo sometido a afectaciones físicas o mentales graves, que sean infligidas intencionalmente y con un propósito determinado con el fin de obtener una confesión o información, para castigar o intimidar, o que tengan por objeto menoscabar su personalidad o la integridad física o mental, requisitos inexorables para que se acredite estar siendo víctima de tales actos prohibidos”.