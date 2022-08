El Gobierno del Estado incumplió su responsabilidad de preparar escuelas para el regreso a clases, señala Sergio Torres

El Gobierno del Estado no cumplió con su responsabilidad de preparar las escuelas para el regreso a clases, señaló el Dirigente Estatal de Movimiento Ciudadano en Sinaloa, Sergio Torres Félix.

El dirigente lamentó que los dos años de pandemia de Covid-19 no fueron suficientes para rehabilitar los planteles escolares, lo que impidió que muchos menores no pudieran tomar sus clases de manera presencial.

“Hoy vemos con tristeza que, definitivamente, muchas escuelas no pudieron abrir para iniciar su ciclo escolar, no pudieron abrir sus aulas para recibir a los niños. Después de dos años de pandemia, no estuvieron preparadas para recibir a los niños”.

Para el líder partidista, el Gobierno estatal ha trabajado de manera improvisada, pues no se asignó presupuesto para el mantenimiento de las escuelas ni se hicieron las licitaciones correspondientes, cuando fue el mismo gobierno quien promovió el inicio del ciclo escolar para el 29 de agosto

“Desde cuando sabían y ellos mismos anunciaron que las clases iban a iniciar ahora a finales de agosto y presumen que tienen suficiente dinero, entonces, la pregunta es ¿por qué no lo hicieron con tiempo? ¿por qué no llevaron a cabo las licitaciones? ¿por qué no pusieron las escuelas en condiciones para recibir a los niños?”, puntualizó.

Torres Félix apuntó que la Secretaría de Educación Pública y Cultura de Sinaloa ni siquiera comunicó a los padres de familia que las escuelas no estaban en condiciones para iniciar el ciclo escolar, lo que demuestra que desde el gobierno se trabaja al “ahí se va”.

“Ni siquiera se dignaron en avisar que esas escuelas no estaban en condiciones de abrir sus salones para iniciar sus clases, ese es el problema de que gobiernan al ‘ahí se va’, no les interesa”, sostuvo.

Fue el pasado lunes 29 de agosto cuando en pleno inicio del curso escolar, la titular de SEPyC, Graciela Domínguez Nava informó que 43 escuelas no pudieron iniciar las clases de manera presencial debido a la falta de energía eléctrica.

Ese mismo día se registraron diferentes manifestaciones en Ahome, Culiacán, El Rosario y Mazatlán, donde los padres de familia acusaban que los planteles no cuentan con servicios básicos como agua y luz.