El abogado general de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Robespierre Lizárraga Otero, declaró que el Juez de control tomó una decisión acertada luego de que esta mañana descartó que exista un conflicto de interés por su nombramiento como representante legal de la UAS, junto al abogado Yamir de Jesús Valdez y de José Ramón Bonilla, como asesor victimal.

Sin embargo, el Juez advirtió que en el momento en que haya indicios de que con su actuación puedan ir en contra de los intereses de la UAS y a favor del Rector y los funcionarios acusados.

“Nosotros nos preparamos, acudimos aquí con los argumentos legales y objetivos que nos da la propia ley en nuestro actuar, y los comparamos ante el Ministerio Público y frente al Juez, en este sentido tuvimos la oportunidad ambas partes de poner nuestros dichos y fundamentaciones, en ese sentido tengo que decir que el Juez tuvo a bien tomar la decisión correcta y apegada a derecho”, señaló.

“Para que la UAS, como parte ofendida, llamada precisamente a acudir a esta audiencia, acuda con la debida representación legal y con la correspondiente asesoría jurídica y eso fue ratificado por el juez en esta audiencia”.

Lizárraga Otero reconoció la actuación de Bonilla, que desde su punto de vista mostró calidad y conocimiento del derecho y la reglamentación y legislación universitaria.

“... lo que permitió orientar al juez para una correcta decisión apegada a derecho”, dijo.

Al abogado le preguntaron que si esta decisión del Juez representaba una victoria en el proceso, después de que ellos acusaron parcialidad en los dichos y acciones del juez.

“Es, digámoslo así, un paso adelante más en la defensa de la autonomía universitaria, todo esto tiene origen precisamente en la defensa de la autonomía, si no estuviéramos debatiendo el tema de la vigencia de la autonomía universitaria, no estuviéramos esta mañana nosotros ni ustedes aquí, es la defensa de la autonomía lo que nos lleva aquí, y es un paso más adelante, no es un exagerado triunfalismo, pero sí podemos decir que es un paso más adelante de parte de la defensa jurídica de la universidad”.

También admitió que la decisión del Juez, de darles oportunidad de representar a la UAS, a pesar de los señalamientos del conflicto de interés, es algo que los sorprendió.

“Bueno, claro que nos puede llamar la atención, por el actuar que ha tenido, lamentablemente, faccioso, tanto la autoridad, como en este caso la Fiscalía como en otras actuaciones, respecto a la Universidad, ha habido por parte del Poder Judicial, las cuales estamos documentando, cierto tipo de actuaciones, aberraciones y posiciones que se han desarrollado en otras audiencias, pues nos preocupan mucho, precisamente en donde nos señalamos hacia a él”, dijo.

Luego explicó que en una primera audiencia el 21 de julio tomó la protesta a Bonilla y luego en otra posterior, en agosto, el Juez cambió de parecer y no le tomó la protesta.

“... un cambio de criterio que no se nos explicó ni se nos fundamentó correctamente, pues claro que había preocupación”, expresó.