Dicho receso otorgado se debió a que el asesor victimal del Ayuntamiento de Culiacán no presentó ante el juez las pruebas que demuestren que la Fiscalía rechazó dos peticiones de informes, que fueron canalizados a la Auditoría Superior del Estado y la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica, porque estos dos organismos no han terminado sus investigaciones.

Será hasta esa fecha cuando sabrán si se reabre o no la investigación contra el ex Alcalde; de reabrirse, el asesor victimal contará con cuatro meses más para que se investigue a los imputados por el presunto arrendamiento irregular de los camiones.

En el proceso también participan como imputados varios integrantes del Gabinete del Presidente Municipal: el ex Secretario del Ayuntamiento, Othón Herrera y Cairo Yarahuan; el ex Oficial Mayor Alejandro Amezquita Villaseñor; el ex director de Egresos y Presupuesto, Raúl Alcántar Kondo; la ex Tesorera Issel Guillermina Soto González; así como las regidoras María Antonia Sarabia Ibarra y Angelina Gutiérrez González.

El caso es por el presunto delito de desempeño irregular de la función pública con el expediente número 974/2022, con motivo del contrato de arrendamiento de 40 camiones recolectores de basura celebrado en medio de la pandemia por Covid-19.



RECUENTO DE HECHOS

Previo a su comparecencia el 26 de abril, el ex Alcalde de Culiacán aseguró que todo se trata de una estrategia por parte de un grupo de funcionarios para prolongar el proceso e impedir que él pueda volver a la Presidencia Municipal o cualquier otro puesto político, como el Senado.

“Es una marranada del Gobierno para destruirme sin razón justificada, quedarse con el Ayuntamiento y seguir robando al pueblo”, declaró entonces Estrada Ferreiro antes de ingresar al Centro de Justicia; por otro lado, reveló que sostendría una reunión en la Ciudad de México con el Presidente Andrés Manuel López Obrador para recibir su apoyo, ya que detalló que el Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, no quiso recibirlo para tratar el tema.

En la audiencia celebrada el 26 de abril no compareció la ex Tesorera Issel Guillermina Soto González porque, de acuerdo con su defensor particular, no estaba en la ciudad, y se le notificó de dicha audiencia apenas dos días antes, por lo que no alcanzó a regresar a tiempo.

Durante la corta audiencia celebrada en la Sala D, Estrada Ferreiro suplicó al juez, Adán Alberto Salazar Gastélum, una explicación del porqué se le enjuicia, argumentó que la Síndica Procuradora no tiene una denuncia en su contra y acusó al juez de actuar fuera de lo que dicta la ley; asimismo, aprovechó para afirmar que la asesoría legal del Ayuntamiento no cuenta con facultades para haber solicitado esa audiencia.

La fecha para retomar la audiencia de reapertura de investigación fue el jueves 4 de mayo en el mismo recinto, esta vez en la Sala C, y tuvo una duración de una hora con 26 minutos, pues comenzó a las 9:20 horas y fue recesada por el juez a las 10:46 horas.

En la sesión, el asesor victimal que representa al Ayuntamiento de Culiacán no mostró ante el juez los argumentos para reabrir la investigación, los cuales consisten en que los informes que este solicitó a la Fiscalía, y que fueron redirigidos tanto a la ASE como a la UIPE, fueron rechazadas porque los dos organismos no han concluido sus investigaciones.

Así, los defensores particulares de todos los imputados debían tener pruebas que demostraran el rechazo de la Fiscalía hacia las peticiones del asesor victimal, dichas pruebas fueron entregadas y captadas en fotografía por la defensa después de recesar la audiencia.

No obstante, durante la audiencia el defensor particular de Estrada Ferreira, Josué Javier Ontiveros García, confesó que le genera suspicacia el hecho de que las peticiones que hizo el asesor victimal fueron el 11 y 14 de abril, y la investigación concluyó el mismo 14 de abril.

Además, los defensores de los otros imputados indicaron que han utilizado al asesor victimal como carnada para reabrir las investigaciones sin justificación para incriminar a sus representados, y todos concordaron su rechazo ante la reapertura de la investigación.

Exaltado y notablemente molesto por el receso, Estrada Ferreiro hizo uso de la voz para referir que tanto el Gobernador de Sinaloa como el Secretario de Gobernación son responsables de una persecución en su contra, y llamó “terrorismo del Estado” a esta serie de acciones.

“Hasta la persona más ignorante sabe que esto es una patraña”, expresó durante la audiencia el ex Alcalde de Culiacán imputado por presunto delito de desempeño irregular de la función pública.