$!El nuevo gabinete municipal de Gámez Mendívil, el Alcalde sustituto de Culiacán

Este cambio en la estructura gubernamental del municipio se dio debido al desafuero y destitución del ex Alcalde Jesús Estrada Ferreiro , quien ahora enfrenta procesos penales por presuntamente cometer los delitos de discriminación y abuso de autoridad, y posible daño a las finanzas municipales.

En 2021, con el inicio de la administración del Gobernador Rubén Rocha Moya, comenzó a trabajar como jurídico en la oficina particular del Mandatario estatal.

De 2015 a 2017 fue beneficiada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología con 589 mil 975.65 pesos, dosificados en diferentes períodos y montos. En este rubro los documentos del Conacyt no se especifican si el más de medio millón de pesos se utilizó para pago de colegiaturas, becas, o proyectos de investigación.

De acuerdo a información pública, en 2016 fue beneficiaria del Fondo Nacional del Emprendedor, sin embargo en los documentos no se informa el monto con el que se le apoyó. De 2017 a 2020 trabajó en Restaurante Las Amapas como Directora General.

Otro perfil que se formó cerca de Gámez Mendívil es el de Itzel Aglae Núñez Carrillo, designada como Secretaria Particular de Presidencia, que en 2021 entró a la Secretaría de Bienestar mediante un contrato por honorarios recibiendo cerca de 30 mil pesos por contrato mensual. El cargo que tuvo fue de Jefe de Departamento del Programa de Adultos Mayores.

Jesús Ángel Burgos Escalante - Director del Sistema DIF Culiacán

Como nuevo Director del Sistema DIF Municipal se asignó a Jesús Ángel Burgos Escalante, ex funcionario en el Ayuntamiento de Navolato que fue sancionado por no entregar un informe de actividades: en 2021, fue amonestado por cometer una falta administrativa en el Instituto Municipal de la Juventud de Navolato, el cual dirigía, al no entregar un informe mensual.

A mediados de 2021 buscó ser Regidor por Mayoría Relativa, por el Partido del Trabajo, en Navolato.

Con el cambio de la Presidencia Municipal de Navolato regresó a la administración municipal como Director de Desarrollo Social y Humano.