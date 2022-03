$!El proyecto continúa, aclara Serapio Vargas sobre playa nudista

“Quiero ejercer mi derecho a la insensatez, a la que tengo derecho”, dijo Serapio Vargas Ramírez, señalando que la propuesta de una playa nudista en Sinaloa salió de una cuestión personal, no de él como productor agrícola o como diputado, por lo que los comentarios vertidos en contra del proyecto, indicando que no es viable, no debe ligarse a otra cosa.

“Cuando yo planteé el tema de la Bichis Beach fue estrictamente en el ámbito de lo privado, porque el ser legislador no me priva de los derechos a la actividad privada, siempre y cuando no haya conflicto de interés, estoy claro y estoy contento de que estos últimos días hemos puesto los ojos del mundo sobre Altata”, declaró.

Vargas Ramírez deslindó a Morena, al Congreso de Sinaloa, al resto de diputados y diputadas y al Gobierno del Estado de Sinaloa, además el morenista aclaró que Rubén Rocha Moya es su líder político, cuando actúa como político, reiterando que el tema de la playa nudista salió desde su ámbito privado, a lo que tiene derecho y es planteado en un espacio propio, que incluso, detalló, está en su declaración patrimonial.

La siguiente acción, anunció, será poner un espectacular en su propiedad privada un espectacular que exponga que es en ese lugar en el que se establecerá la playa para que las personas puedan estar sin ropa, lugar al que bautizó como Bichi Beach.