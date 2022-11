‘El Químico’ Benítez asegura que vehículos que el Sates entregó al municipio se regresaron

Los 150 vehículos que entregó en comodato el Sates al municipio de Mazatlán, durante la administración de Quirino Ordaz Coppel, ya se devolvieron aseguró el ex presidente municipal de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres.

“Todos están entregados y probados”, dijo.

“Pues dicen que alrededor de ciento y fracción, todos fueron entregados en su momento a todos los que ocupaban, porque se dificulta adquirir”.

El ahora Secretario de Turismo dijo que en cuanto a quiénes se les hizo entrega no dio más detalle, pero señaló que es una larga lista.

Benítez Torres destacó que inclusive él siempre se movió en su vehículo personal.

“Yo ahorita inclusive siempre me manejé en mi vehículo personal”, dijo.

En cuanto al origen de estos vehículos explicó que fue una cosa que el Sates donó a la ciudad.

“Desconozco por qué razón, pero la realidad es que tenemos mucha necesidad de vehículos en el gobierno municipal, eso se los puede decir, no es mi tema decirlo, el nuevo Presidente”, comentó.

El ex Alcalde de Mazatlán explicó que hubo renta de alguna maquinaria que no se tenía y que no se había comprado en toda la historia de los gobiernos municipales.

“Y en eso estábamos, buscando adquirir propia maquinaria para que no se prestara a cosas indebidas”, indicó.

En días pasados el nuevo presidente municipal de Mazatlán Édgar Augusto González Zataráin, informó que una de las camionetas que utilizaba el anterior Alcalde, Luis Guillermo Benítez Torres, se destinaría a la Unidad de Prevención de la Violencia Familiar, y que se estaba investigando el destino de 150 vehículos que entregó el Sates en comodato al municipio durante la administración de Quirino Ordaz Coppel.