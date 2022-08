‘El Químico’ no fue invitado con AMLO porque no era tema municipal, dice Rocha Moya; no fue falta de cortesía, asegura

Ante la visita de Andrés Manuel López Obrador a Mazatlán, no se invitó al Presidente Municipal de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, al evento oficial porque no era un tema municipal, informó el Gobernador Rubén Rocha Moya, quien destacó que no fue falta de cortesía.

“Porque no era tema municipal”, dijo el Gobernador.

“Él vino a hacer una gira temática, y se resolvió que se iban a poner 56 torres para el uso del internet”, comentó.

Rocha Moya destacó que al igual que en otras ocasiones no se invita a todos las autoridades, insinuando el caso del ex Presidente Municipal, Jesús Estrada Ferreiro, cuando no fue invitado a una mañanera que realizó el Presidente Andrés Manuel López Obrador en Culiacán.

“Su gira es temática, viene con la CFE y lo hizo en varios estados de la República”, señaló.

Destacó que el Presidente a veces no es muy efusivo con muchos, y que él cuando era Senador no era tomado en cuenta tampoco.

“No es muy efusivo con muchos”, dijo.

“Cuando yo era senador, nunca me invitaban”, comentó.

El Gobernador destacó que el Presidente municipal de Mazatlán sí tuvo su acercamiento con el Mandatario Nacional y fue a recibirlo.