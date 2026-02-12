El Rector Jesús Madueña pone en marcha la Feria de la Salud 2026 en la Preparatoria Emiliano Zapata, reafirmando su compromiso con la cultura de la prevención y el bienestar estudiantil

La Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) reafirmó su compromiso con el fomento a la cultura de la prevención a través de una colaboración interinstitucional con la Secretaría de Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), al poner en marcha la Feria de la Salud 2026 en la Escuela Preparatoria Emiliano Zapata.

Ante los 144 casos de sarampión detectados en el estado, el Rector de la UAS, el doctor Jesús Madueña Molina, reconoció al inaugurar el evento que estas jornadas buscan anticiparse a los riesgos sanitarios. Para ello, se ha puesto información invaluable al alcance de los jóvenes y se instaló un macrocentro de vacunación que atiende al público en general.

“La prevención es la base que tenemos que cultivar para que las mejorías se den en todos los sentidos. No solo hablamos de vacunas; hablamos de prevención de riesgos y de todos los programas preventivos que nuestras instituciones del estado de Sinaloa tienen al servicio de la comunidad”, destacó el Rector.

Por su parte, la doctora Tania Clarissa Medina López, delegada estatal del IMSS, y la licenciada María Guadalupe Cázarez Gallegos, directora de Programas Preventivos de la SSP, agradecieron la apertura de la UAS para promover acciones orientadas al autocuidado, la detección oportuna, los estilos de vida saludables y la toma de decisiones informadas.

“Felicito a los organizadores de esta Feria de la Salud, porque este tipo de actividades permiten acercar los servicios a las comunidades estudiantiles y generar conciencia sobre la importancia de atender de manera integral el bienestar físico, mental y emocional desde una etapa temprana de la vida”, resaltó Medina López.

Asimismo, Cázarez Gallegos externó: “Agradecemos a todas las autoridades por abrirnos las puertas e incorporarnos a trabajar con ustedes. Los jóvenes no son solamente el futuro de México, sino el presente, y es ahora cuando debemos darles toda la atención”.

La doctora Sofía Angulo Olivas, directora de la Unidad de Bienestar Universitario y principal impulsora de este programa, invitó a la comunidad estudiantil a recorrer los módulos informativos y completar sus esquemas de vacunación contra:

●Sarampión y Rubéola (SR)

●Triple Viral (SRP)

●Influenza

●COVID-19

●Neumocócica 13 Valente

“Invitarlos a que aprovechen todos los conocimientos, todo lo que puedan ahorita, lo que les van a brindar aquí en cada stand, en cada actividad que van a llevar a cabo”, externó.

Como parte de la programación, se presentó la conferencia “Amor e infidelidad... una decisión”, impartida por el doctor Paúl Antonio Carlón García.