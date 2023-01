El pasado 12 de enero del Departamento Agricultura de Estados Unidos (USDA) presentó el reporte: “Estimación de oferta y demanda mundial de productos agrícolas” (WASDE) correspondiente al mes de enero de 2023. El reporte ajusto el pronóstico de la producción, debido a menores hectáreas cosechadas, esto a pesar de un mejor rendimiento al esperado, así como menores inventarios finales, lo que impulsa los precios del maíz.

El USDA publicó tres informes importantes, el WASDE, la Producción anual de cultivos, y Existencias trimestrales de cereales. Combinados, cuentan una historia de una cosecha 2022 más pequeña que lo esperado, con oferta menor de maíz, soya y trigo.

En este reporte se realizaron importantes ajustes en la producción, derivado de la reducción en el estimado de las hectáreas cosechadas, donde se plantaron 35.44 millones de hectáreas, pero solo se estima que se cosecharon 31.68 millones de hectáreas. Por lo que a pesar de que se tuvieron rendimientos 11 toneladas por hectárea (mayores a los esperados), al final se tiene un estimado de producción 348.75 millones de toneladas, una reducción más de 5 millones de toneladas con respecto a las 353.84 millones de toneladas esperadas el mes pasado.

Esta reducción de la oferta, también viene acompañada de una reducción en el consumo interno de EE.UU. de casi un millón de toneladas y de una reducción de las exportaciones de 3.8 millones de toneladas pasando de un estimado de 52.71 millones a 48.9 millones, esto debido al encarecimiento del grano, por las bases de comercialización más altas, lo que genera que se tengan precios más competitivos en Ucrania y sobre todo de Brasil, que tendrán una participación más alta en las exportaciones.

Por lo que al final los inventarios se espera que sean menores pasando de 31.93 millones de toneladas a 31.54 millones, una reducción de apenas 400 mil toneladas, pero que movieron los mercados, debido a que no se esperaba esa reducción de la oferta.

Con estos datos prevé que la producción mundial disminuya en 7.3 millones de toneladas bajando a 1,155 millones. Con caídas para Argentina (52 vs. 54 millones del mes pasado) y Brasil (125 vs. 126 millones) parcialmente compensado por un aumento de China (277 vs. 274 millones). La producción se reduce para Argentina reflejando disminuye tanto en el área como en el rendimiento, debido al calor y la sequía durante diciembre y principios de enero, reduciendo las perspectivas de rendimiento para el maíz sembrado temprano en las principales áreas de cultivo. Para Brasil la producción se recorta debido a las condiciones secas para el maíz de primera cosecha en partes de la región sur.

Los principales cambios en el comercio mundial incluyen mayores exportaciones de maíz para Ucrania y reducciones para Argentina y Estados Unidos. Para Argentina las exportaciones para el año de comercialización que comienza en marzo de 2022 se reducen en función de la reducción de los estimados de producción, mientras que Brasil se incrementan.

Con respecto a México el USDA reporte mantiene los números anteriores de una producción de 27.6 millones de toneladas con importaciones de 17.2 millones de toneladas, así como las mismas exportaciones de 600 mil toneladas, por lo que se estima inventarios finales de 3.16 millones de toneladas.

Las dos grandes sorpresas del informe fueron la reducción de la superficie cultivada de maíz y la reducción de los rendimientos de la soya, por lo que se tienen existencias finales más pequeñas en el informe WASDE. Si bien hubo ajustes en la demanda, el resultado neto es que las existencias finales de maíz y frijol son nuevamente más pequeñas, lo que probablemente mantendrá los precios elevados y la competencia por hectáreas para la próxima temporada que inicia en la primavera del 2023. La conclusión es que se necesita una cosecha récord de los Estados Unidos este verano para aliviar la continua escasez de granos.

Fuente: https://www.usda.gov/oce/commodity/wasde https://www.agriculture.com/news/crops/usda-finds-domestic-supplies-lower-for-corn-soy-and-wheat-in-latest-report