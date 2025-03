El sinaloense se distingue por su carácter y su cocina, afirma Manuel Clouthier en estreno de ‘A qué sabe Sinaloa’

MAZATLÁN._ El sinaloense se distingue por su carácter y por su cocina, celebró Manuel Clouthier Carrillo, ex político y empresario sinaloense, desde la premiere en Culiacán de la serie documental “A qué sabe Sinaloa II”.

Este proyecto de Noroeste cuenta con dos temporadas, cada una de ocho episodios en los que se relatan las historias de chefs sinaloenses, oriundos y residentes.

La premiere de este miércoles se trató de los capítulos dedicados a la chef Clark León y al chef Daniel Soto, y fue proyectada en Cinépolis Plaza Culiacán. La serie se encuentra en su semana de estreno para grupos privados en una gira que ha recorrido Guasave, Los Mochis y Culiacán.

“Muy contentos porque creemos que sin lugar a dudas el carácter del sinaloense es su distintivo, pero sin lugar a dudas también lo es la cocina sinaloense. Hoy por hoy se está reconociendo, en una segunda ocasión, la cocina sinaloense que es algo que distingue a Sinaloa”, apuntó Clouthier Carrillo.

“Muy contento que se esté hablando del otro Sinaloa, no nada más del que trasciende las fronteras con cosas no gratas, sino que también lo que distingue. Yo siempre lo he dicho, el sinaloense tiene carácter y por eso sobresale en todo”.

Por su parte, su esposa Mely de Clouthier recordó la producción de la primera temporada de “A qué sabe Sinaloa”.

“Me encantó la producción y me encantó ver los chefs que tenemos y la calidad de los chefs sinaloenses”, dijo.

“A qué sabe Sinaloa II” será estrenada para público en general la próxima semana y su publicación se dará a conocer mediante las plataformas de Noroeste.

La primera temporada se encuentra en YouTube en el canal Noroeste TV y puede verse de manera gratuita.