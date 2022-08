El trabajo no tiene horario, creo que bien lo vale: justifica salario directora del Instituto de Periodistas

La directora del Instituto de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, Jhenny Judith Bernal, justificó su salario de 60 mil pesos argumentando que su trabajo no sólo se limitará al horario de oficina.

“Señores, vamos a tener un horario de oficina, pero no vamos a tener realmente, digamos, la oportunidad de decir ‘bueno, ya después de esta hora ya me desocupo’, no, señores, vamos a estar 24/7 atados al celular y pendientes, y a las necesidades que se presenten”, expresó en conferencia de prensa tras críticas de consejeros que denunciaron que el 80 por ciento del presupuesto del instituto será destinado a salarios.

“Está muy por debajo de lo que ganan mis homólogos, y la verdad, el trabajo que se va a hacer ya lo viví, no tiene horario, y creo que bien lo vale”.

Bernal justificó el salario detallando que además de no tener horario de oficina, busca que los sueldos de los trabajadores, incluyendo el suyo, es conforme a la ley. Además se comparó con directores de organismos autónomos de la entidad, así como las complicaciones que implica su trabajo.

“La ley no establece un número y esto nos hizo voltear a ver a los homólogos, cuánto ganan los titulares de los organismos autónomos en el estado. Y resulta que el que menos gana son 91 mil pesos que es el titular de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los 60 mil están casi por la mitad de lo que gana el que menos gana de los órganos constitucionales autónomos”, comentó.

“Dicen que me saqué la rifa del tigre, y creo que sí, ya lo vi. ¿Qué quiere decir? Que el nivel de riesgo también es alto”.

La semana pasada los consejeros Griselda Triana, Alberto Morones y Rosina Ávila denunciaron a través de redes sociales que el 80 por ciento del presupuesto del instituto querían gastarlo en sueldos, vehículos y rentas.

Bernal explicó que el presupuesto cuenta con el 24.5 por ciento para medidas de urgencia, y además una partida para acciones de prevención que contempla el 14.8 por ciento del presupuesto anual.

“Estas cantidades, el 24 por ciento y el 14 y considerando que el área de aplicación de medidas, la coordinación de medidas era la más robusta, estamos cinco personas para esa área, se nos iba más de la mitad de presupuesto solo en la atención de medidas”, expuso.

“Yo quiero entender que de buena fe los compañeros que reaccionaron probablemente no se dieron cuenta de esta otra parte de las medidas de prevención que también están ahí, que existen y que ellos solamente hablaban de un 24.5 por ciento de medidas de reacción, pero no es correcta esa cifra”.

En cuanto a los trabajadores que laborarán en el Instituto, señaló que serán elegidos por ella porque está facultada.

“La selección del personal es una atribución de la directora, de tu servidora, yo estoy eligiendo personas con las que yo he trabajado. Todas las personas que ahorita están trabajando conmigo, son personas con las que yo he tenido la oportunidad de trabajar previamente, han sido mis trabajadores o han sido compañeros de trabajo”, atajó.

“La ley no me obliga a hacer esta convocatoria pública, yo soy la que voy a decidir, es mi personal y yo les aseguro que voy a garantizar que quien llegue a cada uno de los puestos sea la mejor persona”.