Elecciones del PRI Sinaloa, en pausa hasta pasar elecciones del 5 de junio, señala Cinthia Valenzuela

En el PRI Sinaloa no se ha dejado de trabajar, pero la pausa para renovar la dirigencia genera incertidumbre, expuso Cinthia Valenzuela Langarica Presidenta del Comité Directivo Estatal del PRI en Sinaloa, por lo que dijo confiar que una vez que pasen las elecciones en 6 estados, a realizarse el 5 de junio, se realicen las elecciones correspondientes.

“Ya voy a cumplir un año de Presidenta, siempre he estado en prórrogas, nunca sé cuándo va a haber convocatorias, no sé cuándo va a concluir, eso me ha limitado mucho, el no tener una facultad, una certeza jurídica y política, sin embargo, no hemos bajado el ritmo”, declaró la también legisladora del Revolucionario Institucional.

El fin de semana pasado, informó, estuvo en el norte del estado, en Los Mochis y Guasave, mientras que el fin de semana que viene, expuso, estará visitando la región del Évora y en el sur, en municipios como Escuinapa, Concordia y Mazatlán.

“Haciendo lo que nos toca como partido, dando la cara, al contrario, aquí no se tira la toalla, sin duda le echamos todos lo que está en nuestras manos, en los alcances y facultades que nos conlleva, hemos estado a prórrogas, que 15 días, que el mes que entra”, reiteró Valenzuela Langarica.

Recientemente, compartió, sostuvo una reunión con la Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Nacional del PRI y abundó que en este momento el Presidente, Alejandro Moreno, tiene prioridades más importantes, pues se acercan elecciones en seis estados y hay que garantizar que la alianza logre triunfos.

Una vez concluído el proceso electoral, resaltó estar convencida de que se retomará la agenda de renovación de dirigencias estatales, donde nada más queda Sinaloa pendiente y también de órganos deliberativos al interior del partido, para que concluyan trabajos, en el transcurso, seguirán trabajando.

“Seguimos trabajando, al final de cuentas mi periodo concluye a principios de diciembre y en espera de la determinación del Comité Ejecutivo Nacional”, enfatizó, por lo que está en pausa el proceso en la entidad, por lo que se centrará en estar lista para las elecciones.

Gira presidencial

“Yo considero que el balance de la gira que realizó el Presidente de la República no presenta el saldo favorable que él esperaba y mucho menos lo que Sinaloa requiere en este momento, como lo anticipamos, vino a lo mismo, a ver obras que representan muy poco avance en lo que respecta para su conclusión y sobre todo para lo que requiere el estado”, señaló.

La firma de convenio del IMSS-Bienestar, consideró, viene después de que el Insabi fue un rotundo fracaso y una vez que desapareció el Seguro Popular, resaltó que hay 24 millones de recetas que no se han surtido, con poco que rescatar de la gira, manifestó.

Mientras que tras el suceso de que un comando armado retuvo a un camión en el que viajaba la prensa durante la gira de López Obrador, indicó que se requiere fortalecer la estrategia de seguridad del Gobierno Federal, además pidió que el propio Presidente no debe ser omiso a las circunstancias que limiten a los medios de comunicación.

“Además que él diga que no encuentra problemas, que es un estado seguro, cuando lamentablemente no nos sentimos así las y los sinaloenses”, refirió sobre los niveles de violencia, donde los municipios de Culiacán y El Fuerte destacan por los feminicidios, por lo que no se debe minimizar el hecho de garantizar seguridad.