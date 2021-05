Empiezan a declarar en caso por el asesinato de Javier Valdez

Se reforzará seguridad

en el sur de Sinaloa

Hasta la primera mitad de las campañas electorales, la organización civil Observatorio Ciudadano de Mazatlán consideró que no existen propuestas de ningún candidato a la Alcaldía de Mazatlán para combatir la corrupción y fortalecer la transparencia.

Gustavo Enrique Rojo Navarro, director de la organización civil, lanzó 10 compromisos a los aspirantes de los diferentes partidos políticos para que los hagan propios, y los sumen a sus planes de Gobierno.

“Pues no he visto propuestas, en temas de corrupción, transparencia, rendición de cuentas no he visto propuestas, ese tema no se ha tocado por ninguno de los candidatos ni acercamientos con los organismos de la sociedad civil, tampoco”, dijo en rueda de prensa ayer por la mañana.

“Y esta agenda es un exhorto, primero que lo firmen y que se tenga acercamiento con organizaciones de la sociedad civil, y de ser el caso vamos mejorándola, sumándole puntos”.

El primer compromiso que se les planteó a los candidatos es la transmisión en vivo de las sesiones del Comité de Adquisiciones, el “cuerpo” del Gobierno de Mazatlán responsable de las compras y los arrendamientos.

El segundo es hacer públicos en lo inmediato las actas que surgen del Comité de Adquisiciones, incluyendo documentos complementarios de acuerdo a los temas, como los estudios de mercado o las propuestas de empresas y particulares que desea dar un servicio al Ayuntamiento.

El tercero es transparentar más las licitaciones de obras públicas; el cuarto, la creación de un enlace entre el Gobierno de Mazatlán con las Organizaciones no Gubernamentales.

El quinto es mayor transparencia en el Órgano Interno de Control, una de las dependencias más cuestionadas en la actual administración pública, pues actualmente se desconoce los avances de procedimientos, investigaciones y denuncias sobre irregularidades que aquí llegan.

Como sexto compromiso es la creación de un canal de comunicación entre las Organizaciones no Gubernamentales y la Dirección de Acceso a la Información Pública; el séptimo es la creación de una comisión ciudadana de vigilancia de proyectos vinculados con la planeación y el desarrollo urbano; el octavo, la publicación de todos los contratos que el Gobierno de Mazatlán realice.

El noveno punto es hacer públicas las auditorías y revisiones a las diferentes dependencias del Ayuntamiento, pues al día de hoy, se desconoce en qué terminan y qué fue lo que se encontró en ellas.

Como décimo y último compromiso se fijó la actualización de los reglamentos municipales ya desfasados.

Rojo Navarro anunció que los compromisos se harán llegar a los candidatos para que los firmen y el 26 de mayo se dará a conocer quiénes de los candidatos asumieron o rechazaron estos compromisos.