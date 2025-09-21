Empresarios de Navolato reportan cierre del 25% de negocios y pérdida de 50% en comercios sobrevivientes

La situación económica en Navolato ha golpeado a los comercios locales, particularmente a las micro, pequeñas y medianas empresas, advirtió Jorge Quevedo Beltrán, representante de la asociación Empresarios Unidos por Navolato.

Debido a la crisis de seguridad presente en Sinaloa, cerca del 25 por ciento de los negocios de la localidad han cerrado definitivamente, mientras que al menos un 40 a 50 por ciento enfrenta pérdidas que superan el 50 por ciento de sus ingresos.

El dirigente empresarial describió que esta crisis ha sido resultado de una serie de factores que incluyen las secuelas de la pandemia de Covid-19, la inseguridad y la falta de apoyos suficientes para mantener en pie los establecimientos.

“Estamos viviendo, pues obviamente, el daño colateral en materia económica, pero hemos sabido superar y sortear toda la adversidad. La fortaleza la hemos sacado en lo que es el sinaloense de bien. Hemos trabajado con el Gobierno estatal, federal y los gobiernos municipales, y hemos sabido hacer lo que antes no habíamos experimentado incluso después de la pandemia”, señaló.

Quevedo Beltrán explicó que lo que ha permitido resistir a parte del sector ha sido la unidad entre empresarios y comerciantes, quienes han optado por generar redes internas de apoyo, consumiendo y vendiendo entre ellos mismos para evitar que la actividad económica colapse por completo.

“Es algo muy importante que para nosotros se llama unidad, trabajo en equipo, resistencia. Hemos sabido hacer prácticamente trabajo entre nosotros, venta entre nosotros, familia entre nosotros mismos”, expuso.

El impacto ha sido visible en las calles del municipio, donde no solo se percibe la reducción en la actividad comercial, sino también el desempleo que ha dejado a numerosas familias en situación vulnerable.

“Es increíble la cantidad de empleos perdidos, la cantidad de familias que han tenido que pasar por un duelo, y principalmente el tema comercial que también es la parte que a nosotros nos corresponde”, lamentó Quevedo Beltrán.

De acuerdo a estas cifras, uno de cada cuatro negocios cerró sus puertas, mientras que muchos de los que permanecen abiertos lo hacen con dificultades diarias para sostener inventarios, pagar nóminas y mantener operaciones.

“La frutería tiene que tirar producto todos los días, el de la fonda o el del restaurante tiene que sortear esta adversidad”, ejemplificó el representante de Empresarios Unidos por Navolato.



FALTA DE APOYOS

Si bien reconoció que existe comunicación con las autoridades de los tres niveles de gobierno, Quevedo Beltrán afirmó que los apoyos actuales no alcanzan para cubrir la magnitud de la crisis.

“Las micro, pequeñas y medianas empresas son las que hemos enfrentado los embates más fuertes. No hay hasta el momento un apoyo que digas: nos va a hacer sortear una adversidad de un año completo”, dijo.

A pesar de este panorama, el dirigente destacó la resiliencia de los empresarios locales, quienes han buscado estrategias colectivas para mantener la actividad económica, confiando en que la resistencia y el trabajo en equipo permitirán recuperar gradualmente lo perdido.

Empresarios Unidos por Navolato reiteró que seguirán promoviendo el consumo local y la colaboración entre comercios como medida inmediata, aunque subrayó la necesidad de que los gobiernos diseñen esquemas de apoyo más robustos y sostenibles para evitar un deterioro mayor del tejido económico y social del municipio.



LA CRISIS DE SEGURIDAD

Desde septiembre de 2024, en Sinaloa se registra una crisis de seguridad que ha dejado más de 2 mil personas asesinadas. La crisis de seguridad se originó por una disputa entre el crimen organizado y se ha concentrado en diversas zonas del estado, en especial en el centro y la zona serrana de la parte sur de la entidad.