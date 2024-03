De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud del estado, durante el 2023 hubo más registros de personas con servicios de seguridad social en instituciones gubernamentales, pero también hubo registros de trabajadores sin ser derechohabientes, en un periodo de ocho años en Sinaloa.

Asimismo, hay más personas con derechohabiencia de las que no lo tienen, pues el año pasado se registraron un millón 801 mil 3 con el beneficio y un millón 428 mil 354 que no.

Los resultados están a partir del 2015, por lo que se puede observar que cada año va en incremento, por ejemplo, en ese año se tiene que 1 millón 645 mil 452 personas tenían seguro social, mientras que en 2022 ya había incrementado con 140 mil 26 registros de diferencia.

A pesar que sí hay más personas con acceso a seguridad social, no significa que la cifra de los que no tienen haya bajado, pues también incrementó en los últimos ocho años, por ejemplo, en 2017 se tenía que 1 millón 355 mil 620 personas no tenían, mientras que para el 2023 ya habían 1 millón 428 mil 354 registros.

Uno de los casos que más se mira de esta índole, es la de los estudiantes como Beatriz, que le llamaremos de esa forma porque quiso dejar su identidad oculta, que trabaja y va a la escuela porque ocupa el dinero; sin embargo, en donde labora no le dan seguro porque es un estanquillo que vende golosinas afuera de una preparatoria.

“Yo tengo trabajando... con este año van tres y lo he hecho de forma continua. También lo he hecho de forma intermitente, de acuerdo a lo que me permiten mis estudios”, mencionó.

“En mi trabajo no nos dan seguro, es un trabajo no formal, pero pues eso no quita que deje de ser riesgoso, como todo trabajo también tiene su lado de riesgo”, comentó.

Beatriz señaló que sí hace actividades físicas donde ponen en riesgo su integridad, como levantar cosas pesadas, picar hielo, cortar verduras y exponerse mucho tiempo al sol.

“Sí hacemos actividades en las que ponemos en riesgo nuestra integridad y el hecho de no tener un seguro, sí es algo que me hace sentir desprotegida, desconfiada; que necesito estar midiendo cada cosita que hago, cada paso que doy”, precisó.

“Sí estoy consciente del riesgo que estoy corriendo y pues, sigo ahí más que nada por la necesidad, porque a uno como estudiante pues, es difícil. Muchas veces a uno como estudiante es difícil encontrar un trabajo que se nos acomode en cuanto a horarios, que nos permita hacer dos cosas a la vez”, explicó Beatriz.