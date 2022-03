En Cuenta Pública 2020, Gobierno de Culiacán presenta posible daño al erario por $40 millones: ASE

Los informes de la Auditoría Superior del Estado sobre la revisión a la cuenta pública 2020 del Gobierno de Culiacán presentaran 40 millones 596 mil 550 pesos de posible daño al erario.

La capital del estado y Mazatlán son los municipios que lideran las observaciones de la ASE en la entidad.

La Auditoría Superior del Estado arrojó en los informes de los 18 municipios deficiencias en los Órganos Internos de Control; otra constante son las observaciones en el otorgamiento de obra pública.

Culiacán

En Culiacán, el 92.27 por ciento del total de obras realizadas por contrato otorgados en el 2020 se adjudicaron directamente, casi 5 por ciento de la obra se dio por medio de invitación a tres empresas, mientras que el 3 por ciento fue por licitación.

También el 32.34 por ciento del total de obras se entregó directamente a contratistas inscritos en el padrón del municipio de Culiacán.

Además, no se tiene integrado un Padrón de Testigos Sociales, quienes participen en todas las etapas de los procedimientos de licitación pública y obras por administración directa, ni cuentan con acciones de control para garantizar que las obras reportadas como terminadas efectivamente lo estén y se encuentren operando adecuadamente.

Angostura

En Angostura, el monto de las recuperaciones probables por los daños o perjuicios, o ambos, estimables en dinero que se hayan causado a la Hacienda Pública es de 976 mil 085 pesos, el municipio tiene cuatro recomendaciones, 46 promociones de responsabilidad administrativa y 12 pliegos de observaciones.

El 97.47 por ciento de la obra en el 2020 de Angostura no fue licitada, no cuenta con un Programa Anual de Inversión en Obra Pública para el ejercicio fiscal 2020, debidamente formalizado y autorizado por el Cabildo, no establece las obras e importes a ejecutar ni el origen del recurso y no se garantiza la debida integración en los expedientes de las obras de los programas de personal, maquinaria y suministro por parte del contratista, entre otras observaciones.

Sinaloa Municipio

Son 4 millones 021 mil 773 pesos los que Sinaloa municipio debe comprobar, de lo contrario, regresar al erario, originados principalmente por pagos sin contar con la documentación justificativa del gasto realizado; pagos de actualizaciones, intereses y recargos, derivados de enteros extemporáneos del Impuesto Sobre la Renta; y volúmenes de conceptos de obra pagados no ejecutados y en exceso.

El Municipio de Sinaloa solo licitó una obra, representando el 0.8 por ciento del total de contratos; mientras que el 90.98 por ciento del total de los contratos de obras se adjudicaron directamente, concentrando los beneficios solo en el 16.67 por ciento del total de contratistas inscritos en el padrón. El 8.2 por ciento del total de los contratos otorgados en el 2020, se adjudicó por invitación a cuando menos tres personas.

El Plan Operativo Anual proporcionado no se encuentra autorizado por el Cabildo municipal y no especifica el importe a ejercer, ni las fechas de inicio y terminación en las que se van a ejecutar las obras, asimismo, no establece las Dependencias u Organismos responsables de su ejecución ni distingue las obras que se van a realizar por administración directa o por contrato.

Guasave

El monto probable de recuperación en Guasave es por 23 millones 248 mil 338 pesos, por no reintegrar a la Tesorería de la Federación los recursos federales que al 31 de diciembre no fueron devengados ni vinculados a compromisos y obligaciones formales de pago y por haber realizado pagos sin contar con la documentación justificativa de los gastos realizados.

Se observó la adquisición de maquinaria usada la cual se encuentra en el taller municipal en estado inoperante, pago por concepto de depósito en garantía de conformidad con el contrato de promesa de compraventa de parcela, sin haber reflejado la aplicación presupuestal correspondiente; entre otros.

El 86 por ciento del total de los contratos de obras públicas del 2020 se adjudicó directamente, el 7.83 por ciento se adjudicaron por invitación a cuando menos tres personas y el 6 por ciento tuvo licitación pública.

El Programa Anual de Obras 2020, no indica la modalidad de asignación del contrato, las fechas de inicio y terminación de todas las fases para el inicio, conclusión y óptima operación de las obras incluidas en el mismo, tampoco establece el número de beneficiarios. Guasave no se tiene integrado un Padrón de Testigos Sociales, que participe en todas las etapas de los procedimientos de licitación pública y obras por administración directa.

Órgano Interno de Control

La Auditora Superior del Estado de Sinaloa, Emma Guadalupe Félix Rivera, destacó la necesidad de consolidar el control interno en los entes, como clave para que se dé el cumplimiento de un buen ejercicio de gobierno, ya que se pudo observar la recurrencia de observaciones en diversos municipios y entes públicos estatales y municipales, debido a que en algunos casos el control interno es débil.

La titular de la ASE explicó que las instituciones públicas deben implementar y contar con un control interno efectivo, que cuente con una comunicación, revisión previa, análisis de riesgos o prevención de los mismos, ya que esto abona en mucho para evitar irregularidades en el ejercicio de los recursos públicos y con ello se logra prevenir una observación de parte de la ASE.

“La primera parte del informe habla del control interno, éste es un tema fundamental para la auditoría y para mí en lo personal, porque he insistido que debemos consolidar la figura del Órgano Interno de Control y que las funciones se cumplan, máxime que, en nuestras auditorías, la revisión del control interno de la institución o del ente, pues no tiene un resultado con acción”, dijo.

“Simplemente decimos hay debilidad se detecta esto, no se está cumpliendo con esto, pero no tiene una sanción, y eso es lo que en mucho abona a que estos problemas se sigan presentando, un eficiente control interno en el ente, una organización interna como lo marca la ley, como lo marcan las disposiciones, les va a permitir que cometan menos errores”, agregó.

Félix Rivera informó que la ASE ha estado trabajando de la mano con el Comité de Participación Ciudadana, para capacitar a los municipios en este tema y con ello se logre la consolidación de los órganos internos de control en cada uno de los entes, al lamentar que en la actualidad se han detectado algunas instituciones sin la presencia del mismo.