$!En Culiacán activistas y luchadores sociales recuerdan a los 43 estudiantes de Ayotzinapa; piden justicia

El estado debe responder y hacerle justicia a los 43 estudiantes y a los más de 100 mil desaparecidos en el país, de no cumplir con esto no puede llamarse nación libre y soberana, fustigó Loza Ochoa.

“La misma nación está hoy en una lucha por identificarse como una nación soberana e independiente, y para eso tiene que cumplir con un requisito esencial: la plena justicia para estos 43 y para esos más de 100 mil desaparecidos que hay en el país”, expresó.

“Si no hay justicia no hay democracia, si no hay justicia plena para los desaparecidos no hay tampoco soberanía para esta nación, que no se nos olvide, si vivos se los llevaron, vivos los queremos”.