En Culiacán, autoridades reportan 10 accidentes de tránsito y un deceso durante el operativo de Semana Santa

La Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSPyTM) de Culiacán, presentó los resultados del Operativo de Semana Santa 2022, de los cuales destacan 10 accidentes automovilísticos y un deceso.

Mauricio García Rodríguez, titular de la SSPyTM, confirmó 10 accidentes de tránsito, los cuales se suscitaron por conducir a exceso de velocidad y por no respetar la distancia entre vehículos, dichos siniestros dejaron 11 personas lesionadas pero ninguna de gravedad.

“En estos tramos carreteros donde estuvimos presentes, se presentaron 10 accidentes, en los cuales se destaca el exceso de velocidad y uno más por no guardar la distancia debida”.

“Se presentaron durante estos 10 accidentes, 11 lesionados, ninguno de ellos de gravedad”.

También informó que sólo se registró un deceso en el municipio, el cual se presentó en la tarde del domingo, cuando un joven motociclista chocó contra un vehículo en el tramo de Las Arenitas a Playa de Ponce.

La persona perdió la vida durante el traslado a la unidad médica.

“En el tramo de Arenitas a Playa de Ponce de manera lamentable en un accidente de tránsito por exceso de velocidad tuvimos un deceso”.

“Se registró el accidente alrededor de las 15:00 horas en este tramo, un vehículo estaba haciendo maniobras para retornarse y la persona que iba a bordo de la motocicleta a exceso de velocidad logra impactarse y durante el traslado hacia el nosocomio, lamentablemente perdió la vida”.

El reporte del operativo no incluyó la muerte por ahogamiento del menor de 14 años el pasado viernes en el canal Recursos en la colonia Palmito, ya que el secretario aseguró que el hecho ocurrió en una zona que no se tenía registrada como centro recreativo o balneario, por lo que nunca se desplegaron elementos de seguridad en dicho lugar.

“Lamentamos totalmente el fallecimiento por ahogamiento de el infante que se presentó en el canal que se ubica enfrente del centro de recreo del Contry, no se dio en los centros recreativos que ya teníamos nosotros implementados la seguridad, tanto de la unidad preventiva como de vialidad y con los apoyos del servicio de sanidad y del servicio médico”.

”Se presentó este lamentable hecho aquí en Culiacán en donde no se encontraban elementos que pudieran estar en este dispositivo que nosotros consideramos en los puntos de mayor afluencia de visitantes, es un canal que realmente no se utiliza ni siquiera para el consumo humano, entonces, se presentó este hecho lamentable, no teníamos seguridad en estas partes”.

Durante el operativo se llevaron a cabo rescates acuáticos en Playas de Ponce y en El Vigía, en los cuales se salvó la vida de cinco personas, cuatro de ellas menores de edad.

Por faltas administrativas, ocho personas fueron remitidas a barandilla, uno de ellos por violencia familiar, dos por consumo de enervantes y el resto por alterar el orden.

Asimismo, se remitieron al corralón cuatro motocicletas por realizar maniobras peligrosas y por conducir a exceso de velocidad, dos fueron decomisadas en El Vigía y las otras dos en el dique de la sindicatura de Costa Rica.

Cabe señalar que, del miércoles 13 al domingo 17 de abril, se registró una afluencia de 77 mil 313 paseantes y el ingreso de 26 mil 910 vehículos a las playas, balnearios y centros recreativos del municipio.

El Viernes Santo fue el día donde se vió una mayor movilidad, pues se contabilizaron 28 mil 927 paseantes a bordo de 10 mil 613 carros. Los lugares más visitados fueron las playas de Ponce y El Vigía.

En la zona urbana, se trasladaron a barandilla a 56 personas por faltas administrativas, en estas cifras se incluye a tres personas por robo a casa habitación, las cuales ya fueron denunciadas ante la Fiscalía General del Estado.

Las autoridades detuvieron a dos elementos por comisión de delitos, uno de ellos transitaba un vehículo reportado como robado, mientras que el otro fue interceptado mientras cometía un robo a un centro comercial que se encuentra en construcción.

También se suscitaron 19 robos a comercio, sin embargo, el titular de la SSPyTM destacó que esto representa una disminución de incidencia del 10 por ciento, en comparativa con 2021 donde se registraron 21 robos.

En el operativo de seguridad participaron mil 137 elementos adscritos al área administrativa de la secretaría, a la Policía Preventiva, así como a Unidad de Tránsito.