$!En Culiacán, buscan hacer un monumento a la mujer, aunque es donde más delitos se cometen en su contra

“Aún no lo tengo, no tenemos el proyecto aún, están trabajando, pero no he visto una propuesta de ver en qué consiste”, comentó.

Cabe destacar, que Culiacán también es uno de los municipios que en los en años recientes ha mostrado un mayor registro en denuncias por feminicidios, aunque particularmente durante este 2022 ha mostrado un descenso con sólo tres durante este año, de 2012 a la fecha se tiene una cifra de 169.