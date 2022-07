$!En Culiacán, ciudadanos exigen un transporte urbano eficiente, tras aumento al pasaje

En un sondeo realizado por Noroeste, las opiniones por parte de los usuarios coinciden en que este aumento afectará a sus bolsillos, e medio de la inflación.

“Hay unos camiones que deveras no sirven y no tienen servicio, y de todos modos cobran lo que se les antoja, los que cobran 12.50 no es aire lo que avientan, no es aire fresco”, dice Nelly usuaria de la ruta La Campiña.

“A parte el mal trato que te dan, la música que trae el chofer que hace que te duela la cabeza, vienes del trabajo y vas a tu casa, y pues la música a todo volumen”.