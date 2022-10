$!En Culiacán continúan puntos de revisión médica; este fin de semana aplicaron 144 pruebas de alcoholímetro

Solo una persona fue puesta a disposición del tribunal de Barandilla.

Los puntos de revisión médica fueron aplicado en Culiacán en julio pasado, luego de que el Gobernador Rubén Rocha Moya pidiera a los ayuntamientos que se tratara con dignidad y respeto a los conductores, brindándoles atención médica en caso de encontrarse bajo los influjos del alcohol.

En abril de este año, el ex Alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro anunció que se eliminarían los operativos de alcoholímetros, mejor conocidos como retenes, pues aseguró que estos no daban resultados y no evitaban accidentes de tránsito, sino que eran recaudatorios y servían para extorsionar a los conductores.