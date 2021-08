En Culiacán, el transporte público opera normal, pero si crecen los arroyos será suspendido

En Culiacán, el transporte público operará de forma normal pese a las lluvias ocasionadas por “Nora”; sin embargo, en caso de que haya un riesgo inminente de crecida de arroyos será suspendido, informó Antonio Castañeda Verduzco, director de Vialidad y Transportes.

“Si no arrecia la lluvia sí, pero como no sabemos cómo pueda comportarse (...), esperemos que no crezcan mucho los arroyos”, dijo.

“Pero lo importante aquí primeramente es que la gente se quede en sus casas, que se resguarde”, comentó Castañeda Verduzco.

Exhortó a la ciudadanía a que se quede en su casa como prevención ante las lluvias ocasionadas por la tormenta tropical “Nora”, que se prolongarán todo el día a nivel estatal.

Hasta el momento, Vialidad y Transportes tiene conocimiento que solo Mazatlán suspendió el servicio de camiones.

“Culiacán está trabajando con las limitaciones del caso, esa es la información que ahorita tenemos”, afirmó.

Desde la madrugada, Culiacán presenta lluvias por “Nora”, las cuales no han cesado a lo largo de este lunes.