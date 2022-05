En Culiacán, en la escuela Margarita Maza alumnos van a clases sin luz eléctrica

Diversos robos son los que se han registrado en la escuela Margarita Maza ubicada en el Ejido El Ranchito, situación que mantiene sin luz eléctrica y a los alumnos y alumnas asistiendo a clases sufriendo de las altas temperaturas.

El director del plantel Alejandro Jiménez exigió a las autoridades que se les dé una solución real ante esta problemática, ya que son varios los robos que han tenido, como el robo de cableado, centros de carga, pastillas, y daños en la subestación.

“Tenemos la demanda hecha, no la hemos llevado a la Secretaría porque yo ya sé lo que sucede cuando no hay voluntad, y esto es de voluntad porque si primero son los niños yo no sé qué esperan para venir a ayudar la luz”, comentó.

“Se quiso hacer una gestión con algún regidor del PAS, nos manda con la Secretaría de Educación Pública ya sé lo que nos va a decir, no hay recursos, hay muchas escuelas vandalizadas, que no se puede, fuimos al Ayuntamiento y claramente nos dijeron que del Ramo 33 no hay nada para las escuelas, que ni vayamos”.

El director señaló que es una situación lamentable la que se está pasando por las condiciones en que se encuentra el plantel, por lo que dijo, se hará un llamado a los padres y madres de familia para exigir una solución ante la Secretaría de Educación.

En esta misma situación se encuentra el jardín de niños que se ubica a un costado de la primaria, en el cual, los menores tienen que recibir clases afuera de los salones para poder mitigar los efectos del calor que se siente en las aulas que no tienen aire acondicionado.

Berenice, una de las madres de familia que tiene un hijo que asiste a este kínder, exigió una respuesta a las autoridades, ya que los menores se ven afectados.

“Ya viene el golpe de calor y los niños necesitan la verdad que nos atiendan, entonces la verdad pedimos apoyo a las autoridades correspondientes, ya que hay muchas necesidades”, dijo.

“Queremos respuestas ya, porque hemos esperado mucho tiempo, los niños no pueden esperar más”.

Estos dos planteles educativos, forman parte de las 250 escuelas que no tienen servicio de luz eléctrica debido a los robos y saqueos, esto de acuerdo a la Secretaría de Educación.