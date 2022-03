En Culiacán, Esmeralda educa a niños que viven cerca del basurón para formar mejores ciudadanos

De pequeña soñaba con ser cantautora “pero cometí unos errores en la vida y terminé aquí, Dios sabe porqué hace las cosas”, se consoló. En medio de pilas enormes de basura y los incesantes rayos del sol trabaja Esmeralda, vestida con pantalón y camisa de manga larga, tenis y cachucha; separa y recolecta cartón, madera y plástico en el basurón de Culiacán.

La meta es ganar 200 pesos al día, “100 para darles a mis hijos para la escuela y otros 100 para comer”, dijo.

Pensar en el pago del agua potable, luz, Internet o cable es un locura, pues vive en una “zona irregular” que no cuenta con los servicios esenciales para el pleno desarrollo de la vida.

Pese a las carencias y haber estudiado hasta tercero de primaria, Esmeralda Patricia Quiñones Terán es una mujer, madre y ciudadana con gran sentido social. Vive en la Colonia Ampliación Bicentenario, donde es líder y trabaja arduamente por cambiar en entorno de la comunidad para darle mejores oportunidades a sus hijos y habitantes de la comunidad.

“A veces las autoridades te fallan y alguien tiene que hacer las cosas”, señala para referirse al abandono escolar en el que viven decenas de niños y niñas de la Colonia Bicentenario, a unos metros del relleno sanitario municipal.

Lugar en el que viven cientos de familias en hacinamiento, sin acceso a una vivienda digna ni servicios básicos, ganándose la vida con el material reciclable que recolectan en el basurón, un lugar donde hay drogas, alcohol y constantes riñas.

Aunque hay una escuela primaria en la comunidad, no es suficiente, no hay cupo para todos los alumnos, la escuela no es muy grande y no hay suficientes maestros, por lo que el Instituto Sinaloense para la Educación de Jóvenes y Adultos (ISEJA) es un paliativo para combatir la deserción escolar y ayudar a jóvenes y adultos a continuar con sus estudios.

Con la llegada de la pandemia por el Covid-19 las clases se trasladaron al esquema virtual, a distancia, haciendo uso de herramientas tecnológicas como computadora, teléfono celular con datos móviles y televisión, agravando el problema de cientos de familias que viven al día y no tienen los recursos para hacer frente a la nueva modalidad de enseñanza.

En ese escenario de injusticia y desigualdad social surge la maestra Esmeralda Patricia Quiñones Terán, una pepenadora del basaron movida por la preocupación de ayudar y enseñar a los niños de su comunidad.

“Las mamás decían pídele el número a la maestra (a ella) para que te pase las tareas, no les podíamos decir que no porque la gente necesitaba apoyo”, afirmó.

En medio de las carencias y con el apoyo de sus hermanas quienes también son madres de menores en edad escolar, Esmeralda logró adquirir un paquete de Internet de 300 pesos mensuales para que sus hijos y sobrinos continuaran con las clases a distancia.

“Compramos entre todos una cajita (paquete de internet) y de ahí estudiaban todos, mis hijos y los de mis hermanas, empezaron a venir más niños a que les pesáramos la clave (del wifi) y se quedaban ahí a hacer sus tareas”, recordó Esmeralda.

Así fueron llegando más y más niños hasta que surgió la “escuelita temporal de la Bicentenario”, con el apoyo de la sociedad se logró acondicionar un espacio de la comunidad con televisiones y pintarrones bajo un tejaban improvisado.

“No pensábamos hacerlo tan grande, nunca fue la idea, pero la gente se iba sumando y no les podíamos decir que no”.

“Así nos dimos cuenta de que muchos estaban batallando para lo de la educación, entonces nos pusimos a pensar si podíamos poner unas tres teles para ayudarles a que tomaran clases en la televisión porque era muy difícil, así hasta que un día subimos algo a Facebook de que estábamos requiriendo una teles para ayudar a los niños, entonces llegaron medios de comunicación y así se dio a conocer, la gente empezó a apoyar”, relató.

Esmeralda y sus hermanas llegaron a atender a 117 alumnos sin recursos ni conocimientos pedagógicos, mucho menos un salario, sin nada a cambio, todo por la convicción de ayudar y enseñar, de evitar que niños y niñas perdieran el ciclo escolar y quedaran en el rezago educativo.

Después de que su labor se diera a conocer en los medios locales y nacionales, la Secretaria de Educación Pública y Cultura de Sinaloa se comprometió a hacerse cargo de la educación de los niños y niñas de la colonia Bicentenario e incluso puso en marcha un proyecto para ampliar la primaria e impartir clases a niños de secundaria.

Pero su labor no acabó ahí, hay niños “irregulares” que no pudieron ingresar al sistema educativos por no contar con documentos que comprobaran su identidad, por desinterés de sus padres o condiciones extremas de precariedad, niños que nunca antes habían ido a una escuela, niños de 10 o 12 años que no saben leer o escribir su nombre.

“Yo he buscado y no hay una institución educativa que a ellos los pueda ayudar, porque tendrían que ir hasta el DIF agarrar camiones y son personas de bajos recursos, hablamos de hijos de padres con problemas de drogas, cosas así”.

“Todo quedó bien menos los niños que no iban a la escuela, no hay una parte donde los puedan atender porque el programa de ISEJA solo les da un libro y vuelven a dejar al niño a la deriva, o sea no tienen un maestro o alguien para ver esos casos especiales”, lamentó.