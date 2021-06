En Culiacán, Estrada Ferreiro lidera resultados preliminares

De acuerdo con el Programa de Resultados Electorales Preliminares 2021 con corte las 10:00 de este lunes, el candidato a la Alcaldía de Culiacán por los partidos Morena-PAS, Jesús Estrada Ferreiro, aventaja en la elección con solamente 3.76 por ciento de diferencia de su contendiente inmediato, Faustino Hernández Álvarez, abanderado de PRI-PAN-PRD.

Estos datos son resultado del conteo de 879 actas electorales de las mil 497 que corresponden al municipio de Culiacán, por lo que no representan una tendencia definitiva.

El aspirante a la reelección informó que de acuerdo con sus estimaciones tiene una ventaja del 11 por ciento sobre Hernández Álvarez, lo que le daría el triunfo en las elecciones.

“Ganamos con mucha ventaja, con mucha diferencia. Eso me satisface porque no va a haber duda ni va a haber pretextos cuando alguien quiera impugnar, o diga que se sintieron defraudados, robados, etcétera”, comentó en una transmisión en vivo emitida en sus redes sociales.

“No se arrepientan de haber votado por mí nuevamente, se los agradezco. Me compromete más con todos para servirles más allá de lo que he hecho, un esfuerzo adicional, pero también ese esfuerzo se lo pido a ellos para que nos ayuden a gobernar, porque un gobierno como el de Culiacán no es de un solo hombre”.

Destacó que en su segundo período frente al municipio gobernará siguiendo los ejes con los que inició, pues desde su opinión, ha protagonizado una buena administración.

“Lo que hemos hecho creo que ha estado bien hecho, ya si ha habido gente inconforme es porque le afectó en alguna parte de sus intereses, pero repito: los intereses de un grupo no pueden estar por encima de los intereses de un pueblo. El bienestar debe ser para un pueblo, no para unos cuantos. No voy a cambiar en ese sentido, voy a seguir gobernando para un pueblo, no para un grupo”, dijo.

Por otra parte, el ex Diputado local emitió un posicionamiento en el que presume ventaja, sin embargo expresó que esperará a los resultados definitivos de la autoridad electoral local.

“Son resultados preliminares y de mi parte faltaría a mi palabra de andar dando resultados que no están de manera oficial; tengo un adelanto de las actas pero no es la totalidad”, dijo Hernández Álvarez.

“Sin duda alguna, están hablando con su próximo presidente municipal, decirles que me siento bien halagado, a todos mis amigos que me apoyaron en este proyecto incluyente, a todos mis brigadistas, a todo el pueblo de Culiacán, decirles, muchas gracias”.

Morena se perfila con ventaja en 13 municipios de Sinaloa

Movimiento Regeneración Nacional se llevaría 13 Presidencias Municipales en Sinaloa, considerando los datos del Programa de Resultados Electorales Preliminares 2021 a las 10:00 de este lunes.

Los municipios en los que Morena registró ventaja en la contienda por el Ejecutivo municipal son Ahome, Culiacán, Mazatlán, Choix, Guasave, Salvador Alvarado, Mocorito, Navolato, Angostura, Badiraguato, El Rosario, Cosalá y Concordia.

Cabe destacar que al momento de esta información solamente se habían capturado 2 mil 928 actas de 4 mil 986, mismas que se traducen a 653 mil 088 votos contabilizados.

Seguido de Morena, la facción que encabeza la lista de municipios obtenidos fue el Partido del Trabajo, con delantera en Elota y Escuinapa, mientras que el PRI lidera en Sinaloa de Leyva, el Partido Verde Ecologista de México aventajaba en El Fuerte, y el PES en San Ignacio.