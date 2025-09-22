En Culiacán la actividad económica y nocturna está activada, según el Gobernador Rocha

En Culiacán la crisis de seguridad ya no afecta la actividad económica y nocturna, garantizó el Gobernador Rubén Rocha Moya.

El mandatario estatal mencionó que se implementan operativos nocturnos, y centros de esparcimiento, bares y restaurantes están funcionando sin complicaciones hasta altas horas de la madrugada.

“La actividad económica en Culiacán está reactivada. Incluso lo más difícil era la actividad nocturna, está completamente activada la actividad nocturna y tenemos operativos especiales”, dijo el Gobernador.

El mandatario estableció que se garantiza se ha reactivado la actividad económica pues el gobierno ha recibido el pago de impuestos de empresas, lo que sería muestra de que hay un buen clima económico.

“Sí se está reactivando la economía en el estado. Siguen pagando los negocios sus impuestos, uno muy importante que es el sobre nómina. Están pagando más que el año pasado, tenemos un 9 por ciento de aumento en el impuesto sobre nomina quiere decir que están trabajando”, mencionó.

Señaló que los restaurantes que habían implementado horario recortado por la crisis de seguridad ya están retomando su horario habitual.

“Los restaurantes están abandonando el horario recortado. Tenemos operativo. No está la economía nuestra parada”, mencionó.

Desde el 2024 Sinaloa enfrenta una crisis de seguridad que ha dejado más de 2 mil personas asesinadas. La crisis también ha registrado enfrentamientos en la vía pública y víctimas mortales colaterales.

Ante el registro se situaciones de seguimiento durante las noches la movilidad nocturna ha disminuido en relación a un periodo previo a la crisis de seguridad.

Cadenas de restaurantes, antros y bares comenzaron dinámicas de horarios recortados para cerrar operaciones durante altas horas de la noche.