$!En Culiacán, la gente pide seguridad en toda la ciudad para ‘recuperar’ la noche

Tras el operativo ‘Culiacán en Movimiento’ que implementó el Gobierno para recuperar la vida nocturna en la ciudad, tras seis meses de violencia continua, Noroeste buscó el sentir de la ciudadanía, que resaltó que aspiran a que haya seguridad no sólo en el centro, el sector Tres Ríos o por bulevar Pedro Infante, sino en toda la ciudad.

N: ¿Cuál es su opinión sobre este tipo de estrategias?

“Está muy bien porque cuida a las personas que están aquí, pero yo me pongo a pensar que cuando ya se van a su casa ya es otro problema, pero igual, por algo se empieza”, consideró Gloria Ruvalcaba, vendedora de un estanquillo en el centro.

Otra de las participantes fue Karen Ortega, mujer joven que expresó que en el día es cuando ha notado la presencia de las corporaciones policiales, más no durante las noches.

“En mi opinión, no siento que sirva de mucho que nomás estén ahí en la calle, porque cuando llego a salir de noche, no los suelo ver”.

N: ¿Qué tendría que pasar para que te animes a salir a las calles durante la noche?

“Que reduzca toda esta violencia, pero a como están las cosas, ya están muriendo niños, personas de todas las edades, no se si vaya a haber una tranquilidad otra vez, pero yo no me siento segura” manifestó.

Mientras tanto, Jesús Manuel, joven que trabaja en el centro de la ciudad, señaló que la única manera en la que se atrevería a salir a las calles fuera por una situación de emergencia, pero ninguna otra.

“Mira, soy hombre, ¿qué está pasando con la mayoría de hombres que están afuera a esas horas? Desaparecen o no hay rastro de ellos, yo no voy a arriesgarme a salir y que me pase algo, no”.

N: ¿Dónde más te gustaría que se implementará este operativo?

“Yo soy del sector Abastos, lo que es Alturas del Sur, Toledo, Huizaches, Lázaro, 5 de Mayo, 10 de Mayo, Rafael Buelna, en todas esas colonias ha habido ataques en los últimos días, incluso ayer y en esas colonias es donde también estaría bien implementar más seguridad”.

A su vez, Israel, músico que toca el trombón, consideró que debería hacerse por todo Culiacán y no sólo las zonas comerciales.

“Esto explota donde sea, puede ser la parte más tranquila, pero donde se topan, ahí está el problema”.

Desde el jueves 13 de marzo, la Policía Municipal de Culiacán, la Policía Estatal, Guardia Nacional, Ejército y la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana han implementado operativos durante el pasado fin de semana para resguardar las zonas en las que hay restaurantes, bares, centros nocturnos y plazas comerciales.

En ese mismo periodo de tiempo, al menos 20 personas fueron asesinadas en Sinaloa.

Desde el 9 de septiembre de 2024, que inició la pugna entre el crimen organizado, hasta el 16 de marzo de 2025, han ocurrido 982 homicidios dolosos, mil 124 personas han sido privadas de la libertad, se han registrado 3 mil 680 vehículos robados, 932 personas detenidas y 67 personas abatidas.