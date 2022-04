$!En Culiacán, marcha caravana a favor de AMLO

- ¿Puede garantizar que esta caravana no se está haciendo con recursos públicos?

- No, para nada, para nada. Esto es voluntario.



- Pude ver que su gabinete lo publicó (la convocatoria) en redes sociales, ¿no hubo presión para ello?

- No, pero ¿por qué? ¿Qué presión puede haber? La gente quiere a AMLO, a López Obrador, como no te imaginas, él no ocupa presionar a nadie y yo tampoco. Es absolutamente libre las personas de participar o no.