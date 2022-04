$!En Culiacán, sólo una persona fue remitida a barandillas por conducir en estado de ebriedad en Semana Santa

También fue detenida una persona que no traía puesto el cinturón de seguridad, quien también desprendía aliento alcohólico, sin embargo, no rebasó el límite de 0.40 grados, por lo que solo se le aplicó una multa por no portar dicho cinturón.

Asimismo, se arrestó a un conductor que conducía a velocidad inmoderada por el boulevard Jesús Kumate a la altura del Fraccionamiento Molinos, las autoridades le pidieron detenerse, sin embargo, se hizo perseguir y se pasó los semáforos en rojo, hasta que fue detenido en Rolando Arjona y Alfonso G. Calderón.

En total se elaboraron 916 actas de las cuales 124 se hicieron en tramo carretero y 365 en operativo radar, el cual abarca los tramos carreteros de Aguaruto, Imala, Sanalona, así como los que van a Eldorado y a Playas de Ponce

Díaz Juárez recordó que estos resultados forman parte del operativo carrusel, el cual se implementó para agilizar el tráfico vehicular a través de la eliminación de los retenes de alcoholímetro, en su lugar, se colocaron unidades a los costados de las carreteras y en el carril central para supervisar que los conductores respeten los límites de velocidad, usen el cinturón de seguridad y que no conduzcan bajo efectos del alcohol.

“Bien dijimos que no iba a haber operativos de alcoholemia, puntos fijos en la ciudad ni en carreteras, esto es para dar más agilidad al tráfico vehicular, quedamos en que carro que cometía una infracción por velocidad, por cualquier causa, por cinturón, le íbamos a hacer el alcoholemia”, dijo.