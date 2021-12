En discurso, Rocha Moya critica obras construidas en sexenio de Malova

En un discurso de más de media hora que dirigió hoy a cientos de asistentes a la ceremonia de banderazo de inicio de obra de la carretera a Los Pochotes, desde un punto entre los poblados Cinco de Mayo y Macario Gaxiola, Navolato, el Gobernador Rubén Rocha Moya recordó algunas de las obras del sexenio de Mario López Valdez.

Específicamente, la crítica del mandatario estatal fue a obras como el Parque Temático y el Centro de Usos Múltiples de Los Mochis, que no cumplen funciones sociales y tuvieron un escandaloso costo de inversión.

Rocha Moya hablaba sobre obras como las que le solicitaron, como tramos carreteros para poblados, plantas tratadoras, puentes y caminos vecinales, tramos para sacar cosechas o revestimiento de algunas calles.

“Si se ponen a hacer un Parque Temático en Culiacán, que no sirve para nada, que cuesta o costó 800 millones de pesos, nada, nada sirve, o sea, sí sirven los edificios, se van caer por desuso, voy a tratar de darles uso”, mencionó.

“Pero ¿qué le dice a la gente de aquí, a la gente de Rosario, a la de Choix, ese edificio?, ni siquiera lo ven, mucho menos lo utilizan, lo que sí le dice a la gente es que el pozo de agua, les conecta y le decía yo: ‘ustedes ya van a tener en el cajón de El Verde (Rosario), ya van a poderse bañar en Navidad y en Año Nuevo’ y a los del Mezquite Caído les dije: ‘no se van a poder bañar todavía, espérense tantito, se van a poder bañar el 6 de enero, ahí necesitamos seis semanas para concluirlo’”.

Rocha Moya recalcó que estas obras, como las 18 con que decidió iniciar su gobierno, le dan utilidad a la gente, como estas que les dan agua.

En otro momento del discurso, reprodujo la crítica de otra persona, en Los Mochis.

“Me dijo una persona en Mochis, cuando o andaba de campaña, vio la camioneta rotulada y se arrimó, me dijo ‘¿quién es Rocha?’, ‘ah, soy yo’, ‘ah’, me dijo, paró su camioneta y me dijo ‘yo aquí vivo, yo no quiero teatros, ni CUM’, el CUM ¿qué es?, es un Centro de Usos Múltiples, que costaba 600 millones de pesos”, recordó.

“’No queremos eso, aquí nada más llueve y nos inundamos en el Centro (de Los Mochis), lo que queremos es que nos resuelva el problema de agua pluvial’”, recordó.

El Parque Temático tuvo una inversión de 476 millones de pesos.

Rocha Moya anunció a finales de noviembre que buscará aprovechar sus espacios para regresarle al Centro de Ciencias sus laboratorios.

En el caso del CUM de Los Mochis, éste tuvo una inversión de 276 millones de pesos y también se construyó uno parecido en Mazatlán, a donde López Valdez llevó peleas de campeones mundiales de boxeo para inaugurarlos.