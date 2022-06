En el caso Luis Enrique Ramírez no hay detenidos, solo dos órdenes de aprehensión, reitera Gobernador

Después de que el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador diera a conocer que en el caso del asesinato Luis Enrique Ramírez Ramos, ya existen dos detenidos, el Gobernador del Estado Rubén Rocha Moya desmintió esta información y señaló que sólo existen dos órdenes de aprehensión.

“No hay dos detenidos, sólo hay dos órdenes de aprehensión contra dos personas, seguramente que la Secretaría de Seguridad Nacional posee ese dato exacto. No hay detenidos.”, indicó.

“Nosotros no nos hemos equivocado y a ustedes seguido les doy el dato que tenemos aquí, lo único que les digo es que no hay detenidos, solo dos órdenes de aprehensión, estamos en eso muy cerca de que los detengamos, pero no solamente eso, acuérdense que la investigación está abierta, es más allá de lo que esta primera parte dimos a conocer”.

El Gobernador destacó que el resultado importante es que se tienen las órdenes de aprehensión y que está esclarecido el caso.

“¿Qué es lo que falta? Nos falta integrar el tiempo que nos llevó la investigación o le llevó a la Fiscalía integrar la investigación. Para nosotros está esclarecido el caso, la hipótesis manejada por la Fiscalía está suficientemente fundada y bueno lo que ocurre es que esto es un proceso, este proceso te lleva a emitir la orden de aprehensión, a que se procede a aprehender a los presuntos responsables y luego iniciar propiamente lo que es la audiencia inicial”, comentó.

El Mandatario que lo que tiene detenido los avances en el caso, es que no se ha podido encontrar y dar con los presuntos responsables, y que posiblemente estos hayan huido.

Detalló que es probable que estén en Sinaloa y que hayan huido, pero que se tiene un operativo específico para sí localización, por lo que pronto se van a tener resultados.

“Es probable, todo está dentro de lo probable, lo que nosotros hicimos, lo que la Fiscalía General del Estado ha sido un trabajo muy responsable, que lo que ha integrado el caso y lo tenemos, pronto vamos a tener los resultados más concretos que es detener a los responsables”, dijo.