En el Congreso, Morena y PAS entran en conflicto por temas de salud; la controversia es por Melesio Cuén

En el Congreso de Sinaloa se presentó un conflicto entre la alianza Morena-PAS, luego de las declaraciones de quienes integran la Comisión de Salud del Congreso de Sinaloa sobre que el Secretario estatal en esta materia, Héctor Melesio Cuén Ojeda, no se ha reunido con este grupo de cinco diputados y diputadas, lo que hizo que desde el Partido Sinaloense se defendiera a su líder moral.

Fue el viernes que cuatro integrantes de la Comisión de Salud y Asistencia Social, es decir, Ambrocio Chávez Chávez, Verónica Bátiz Acosta, Pedro Villegas Lobo y Adolfo Beltrán Corrales, señalaron que Cuén Ojeda no se ha reunido con el grupo para conocer detalles sobre las 400 plazas asignadas a personal de salud o la estrategia de salud del carnaval, entre otras cosas.

“Queremos que el Secretario de Salud nos escuche y nos tome en cuenta como comisión”, dijo el Diputado sin partido Beltrán Corrales, unido al resto de morenistas que manifestaron sus ideas y solicitaron se les informe lo que en esta materia refiera para estar informados de los procesos.

Ese mismo día, una vez que se hicieron las declaraciones sobre la poca apertura de el Secretario de Salud de Sinaloa, la Presidenta de la comisión, Viridiana Camacho Millán envió un comunicado a los medios de comunicación con su postura al respecto, señalando que no fue invitada por el resto de integrantes a la conferencia y defendió el actuar del líder moral del partido al que pertenece, PAS.

“Ellos afirman que he sido omisa en gestionar reunión con el Secretario de Salud, en mi calidad de Presidenta de la Comisión les aclaro que esto es falso, por el contrario he atendido puntualmente mi responsabilidad”, manifestó a la rueda de prensa que no fue planeada por el Diputado sin partido y tres integrantes de Morena.

Expuso que el pasado 28 de enero se tenía acordada una reunión para tratar el tema de las 400 bases asignadas, pero se suspendió por ser un proceso abierto y en etapa de revión, por lo que se buscó que no se afectara el mismo, esta suspensión, explicó, fue por petición del Gobernador Rubén Rocha Moya y el Secretario de Salud el Maestro Héctor Melesio Cuén Ojeda.

“No me extraña que el Diputado Pedro Alonso Villegas Lobo, quien ha faltado recurrentemente a las reuniones de la comisión, busque utilizar la necesidad de la gente para hacer politiquería, lo que me extraña es que él sabe que el compromiso de este Gobierno es con los trabajadores del sector salud, probablemente le sea más importante hacerles creer, a ciertos grupos de trabajadores, que el otorgamiento de las bases es su logro personal, cuando esto es un logro del Gobernador”, señaló Camacho Millán.

“En el caso del Diputado Adolfo Beltrán, sabemos que lo único que quiere es llamar la atención, porque ahora que se quedó sin fuerza política, busca cualquier pretexto para criticar sin fundamento al Gobierno del Dr. Rocha y opina sobre cosas que desconoce. En el caso del Diputado Ambrosio Chávez, quien dice ser amigo personal del Gobernador, me sorprende que desconozca la situación y realice este tipo de manifestaciones poniendo en tela de juicio el actuar del Gobierno del Estado, al igual que la Diputada Verónica Bátiz” agregó.

La legisladora del PAS desdeñó las peticiones de su compañera y compañeros de comisión mediante estos argumentos y el afán de proteger al fundador del Partido Sinaloense, disminuyendo así la confianza en una división de poderes y contrapeso ante una comunicación del Ejecutivo y Legislativo que aseguraron que no se tenía.

Mientras que el día sábado, en otro intento de integrantes del PAS de proteger a Cuén Ojeda desde el Congreso de Sinaloa, el partido difundió un posicionamiento a nombre de la legisladora Elizabeth Chia Galaviz, donde destacó los trabajos realizados por los titulares estatales del Ejecutivo y de Salud en torno a la entrega de 400 plazas.

“Lamentablemente estos temas tan sensibles y apremiantes como la situación laboral del gremio médico, es usada por diversos actores para atraer reflectores y denostar a quienes se han dedicado en esta administración ha desarticular todos lo vicios generados años atrás y provocado una violación a los derechos laborales”, dictó el documento.

“Sin embargo, pese a la manipulación de la información vertida por algunos legisladores, nuestro Gobernador Rubén Rocha Moya ha sostenido un fuerte compromiso en resolver el proceso de basificación de médicos, y qué decir del Secretario de Salud, Héctor Melesio Cuén Ojeda, quien se ha distinguido en la presente administración por no ser un funcionario de escritorio, sino por el contrario ha demostrado su interés por cumplir la responsabilidad que le ha sido otorgada”, se añadió.

En el posicionamiento también elogió el trabajo de su compañera de bancada y Presidenta de la Comisión de Salud, Viridiana Camacho Millán, respaldando su trabajo como especialista en el tema de salud y cómo principal interesada en que se resuelva el tema de las bases, señalando que ha realizado las gestiones pertinentes para que los principales afectados, las y los médicos, sean escuchados por el propio Secretario de Salud.

Chía Galaviz tachó de irresponsables las declaraciones de los legisladores Ambrosio Chávez Chávez, Pedro Villegas Lobo, Verónica Batiz Acosta y Adolfo Beltrán Corrales, en defensa de su compañera y del hasta hace 2 semanas, dirigente del Partido Sinaloense.