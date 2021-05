En el debate fueron muchos los ataques: Coparmex

Fueron muchos ataques sin sentido entre candidatos a la Gubernatura en el segundo debate organizado por el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, faltó madurez, pero se sacaron buenas conclusiones, afirmó Guillermo Gastélum Bon Bustamante, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana en Sinaloa.

El empresario sinaloense destacó que a este tipo de eventos, se debe ir con propuestas, no solamente con ataques, eso es algo que debe mejorarse en este tipo de ejercicios.

“En primer lugar observo que hubo propuestas, pero también hubo ataques directos, eso es algo que se reprueba, faltó madurez, cuando se invita a debatir, a un debate debes ir con propuestas, no ataques, pero en fin, esto se tiene que ir perfeccionando, en un futuro cuando haya otros debates, en otras elecciones”, expresó.

Al presidente de la Coparmex en Sinaloa no le parecieron correctas las acusaciones de Ricardo Arnulfo Mendoza Sauceda, abanderado del Partido Encuentro Solidario, no porque fueran ciertas o no, sino porque no era el lugar ideal para vertirlas, sino que se debieron ponderar las propuestas.

“Hay una mención de que un candidato señaló de malas prácticas, de delincuencia organizada, de usos de recursos financieros en su campaña, etcétera, que puso una denuncia a la Fiscalía para investigar, yo creo que en un debate no debe de caber eso, lo pueden decir a voz libre, en una rueda de prensa, pero nosotros como ciudadanos, en un debate, esperamos ver propuesta, soluciones y no ataques, eso es algo que yo descalifico”, detalló.

Bon Bustamante reconoció que a pesar de estos señalamientos fue un buen debate, con buenas preguntas que se hicieron a los candidatos a la Gubernatura de Sinaloa.

“Fueron buenas preguntas, bien fundamentadas, hay unas que hablaron muy bien de la sustentabilidad, de cómo podemos abordar el cambio climático, ahorita que estamos en una extrema sequía en gran parte del país, y Sinaloa lo está adoleciendo y sí dieron propuestas los candidatos”, señaló.

“La ciudadanía hizo buenas preguntas, hay que decirlo, también fueron bien contestadas por todos los candidatos, unos se sumaron a otros, ¿por qué? Porque son temas que son para el bien de Sinaloa, estando bien Sinaloa está bien la ciudadanía”, añadió.