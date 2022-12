$!En incertidumbre jurídica 250 viviendas en Sinaloa, piden acuerdo con Infonavit

Por ello, en este momento están a la espera de un acuerdo con el instituto a fin de regularizar sus pagos y no perder sus propiedades.

Jessica León comentó que el número de personas con dificultad de pago aumentó durante la pandemia, pues muchas personas se quedaron sin empleo, perdieron a un familiar, al proveedor del hogar o atravesaron por dificultades económicas.

Actualmente la mayoría de las personas con cartera vencida se encuentran en las ciudades de Culiacán, Mazatlán, Los Mochis, Guasave, Salvador Alvarado y Escuinapa.

“Aquí tenemos resueltas en esta mesa de negociación como 20 personas, vamos a firmar convenios que podemos nosotros solventar o pagar ante el instituto, estamos también con la negociación de 45 más que se van acercar al instituto antes de que cierre el año para que esas personas ya tengan esa solución”, comentó.

La organización Mi Casa Gestión Social funge como gestora y mediadora entre el trabajador e Infonavit, buscan un acuerdo, un plan de pago que se ajuste a la necesidades y posibilidad de pago del trabajador para evitar que éste pierda su propiedad.

Sin embargo ante una dificultad o problema de pago, lo primero es acercarse a la institución, solicitar un acuerdo de pago y en caso de no poder cumplirlo, acercar a la organización y solicitar su intervención.

“Los invito a todos aquellos trabajadores que tenga problemas con Infonavit que se acerquen al instituto a buscar una solución por la vía legal y a nuestra organización que se llama Gestión Social”, indicó Jessica León.

“Lo primero que decimos siempre es que se acerquen a la institución, en caso de que tú no encuentres una solución o en caso de que la que te ofrezcan no es tan adecuada para ti o no es la conveniente nosotros hacemos esa parte de gestora, tratamos de poner todo el antecedente, si es un discapacitado, una viuda, madre soltera o un desempleado nosotros tratamos de hacer esa parte de negociación con la institución y que nos brinden una opción favorable para el acreditado”.

Pese a la política de no desalojo del Presidente Andrés Manuel López Obrador, Jessica León comentó que estos se siguen realizando en Culiacán y en el resto de municipios del estado, por lo que solicitó la intervención del Gobernador Rubén Rocha Moya para que los deudores lleguen a un acuerdo con Infonavit y puedan regularizar su situación.

“Aunque sabemos que nuestro Presidente tiene la consigna de no desalojos, sabemos que sí es posible y que se están llevando a cabo en Culiacán (los desalojos), esperamos nosotros que de manera federal o con ayuda de nuestro Gobernador se pueda hacer una gestión para solucionar”, concluyó.