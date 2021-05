“Esto quisimos decirle ayer en la conferencia mañanera del Presidente, pero no obtuvimos la palabra, por eso lo decimos acá, no podemos callarlo, no podemos guardar silencio como Javier nos enseñó”, dijo.

Durante la develación del busto del periodista, que se colocó junto a la Catedral de Culiacán, varios activistas y el director del semanario Ríodoce, Ismael Bojórquez Perea, criticaron que no les hayan dado la palabra para hacer preguntas y que no les haya recibido una carta para exigir justicia y la extradición de Dámaso López Serrano, preso en Estados Unidos, y señalado por la FGR de ser el autor intelectual del asesinato.

Según Paula Saucedo Ruiz, de Artículo 19, durante el 2020 se reportaron 692 casos de agresiones contra periodistas en México, 343 perpetrados por funcionarios públicos.

“A mí se me hace injusto, se me hace un episodio... no traumático, porque ya estamos acostumbrados; advertir que este no es un político y no es un evento político, sin embargo no podemos dejar de señalar que es de gran interés para Sinaloa, para México y más en este contexto de agresiones a periodistas, de asesinatos y más en un día como este”, recalcó Ismael Bojórquez en su participación.

Explico que hay muchas formas de agresiones a periodistas y que en Sinaloa se practican todos los días.

También comentó sobre los ataques a periodistas y medios a través de información falsa.

“El Presidente no quiso escuchar a los periodistas”, expresó después de recapitular lo que ocurrió en Palacio Nacional el viernes.

“El Presidente no quiso escuchar la voz de quienes estamos exigiendo justicia por el caso de Javier Valdez”.

El cofundador de Ríodoce reveló además que tras un reclamo de Balbina Flores al equipo de López Obrador, éstos le pidieron que llevara la carta al Presidente durante una gira que tendría por San Luis Potosí; sin embargo, López Obrador tiene agenda programada en Sinaloa.