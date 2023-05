“En la UAS trabajamos con honradez, con disciplina financiera y con austeridad, para darle certidumbre a más de 17 mil trabajadores activos y jubilados”.

Este miércoles el Gobernador expuso posibles irregularidades en el comportamiento financiero de la UAS.

Rocha Moya respaldó su posición con los reportajes publicados las últimas semanas por Noroeste y Revista Espejo, en donde se documenta la existencia de redes de empresas que se han visto beneficiadas con compras que superan los 200 millones de pesos en contratos pulverizados, y en los que no se realizó una licitación pública de por medio.

“En los reportajes de Noroeste y Revista Espejo se habla de la certeza porque tienen los documentos. Que respondan a eso, que el Rector no conteste con payasadas”, reclamó el Gobernador.

Señaló que los recursos con los que dispone la Universidad Autónoma de Sinaloa provienen, en gran medida, de las arcas estatales, por lo que es necesario que se rindan cuentas ante la autoridad estatal.

“Nosotros le autorizamos, de mi Gobierno, yo dejé de hacer carreteras y otros bienes para la sociedad. Nosotros les estamos dando ese dinero. Y si me doy cuenta por los reportajes de la Revista Espejo y Noroeste que lo usan para otra cosa y no para el bien de la universidad... pues no me quieran ver la cara de tonto”, enfatizó.

El Gobernador sostuvo que en 2020 la UAS habría gastado 18 millones de pesos bajo el concepto de compra de tortillas. Sobre ello Madueña Molina defendió que no ocurrió en su periodo frente a la UAS.

“Para empezar yo no estaba de rector en el 2020, eso no me corresponde, eso ya se lo pudieran preguntar a quien estuvo en ese momento, yo lo que puedo decir es que en la universidad se trabaja con honestidad, con transparencia, todos los recursos de la institución son auditados”, dijo el Rector.